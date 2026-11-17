亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在廣東深圳舉行。會議前夕，多位外國工商界人士接受記者採訪時表示，期待亞太各經濟體通過APEC加強政策溝通，進一步減少貿易壁壘、深化創新合作。他們也看好與中國在清潔能源、人工智能等領域的合作前景。



期待APEC減少貿易壁壘、促進創新合作

成立37年來，APEC始終致力於推動貿易投資自由化便利化，促進區域經濟增長與共同繁榮。面對國際經貿環境的不確定性，通過對話協商減少貿易壁壘、改善營商環境，成為企業界的共同期待。

成立37年來，APEC始終致力於推動貿易投資自由化便利化，促進區域經濟增長與共同繁榮。（新華社）

今年，眾多美國企業前來參加APEC工商領導人峰會。美中貿易全國委員會會長譚森表示，美國企業代表希望通過APEC了解各方在哪些領域達成共識，以便更好地拓展亞太市場。

「APEC會推動許多非常微小的漸進性變化和建議。單獨來看，它們可能並不起眼，但彙總起來就會產生很大影響。想想亞太地區每年發生的數以百萬筆交易。」譚森說。

在他看來，APEC是一個將企業和政府聯繫起來的重要多邊平台，通過持續改善貿易和商業環境，讓跨境經營更加便利，最終使區域內消費者受益。

澳洲是APEC創始成員之一。中國澳洲商會-華南會長格雷戈裏．史密斯表示，澳洲充分認同這一區域合作機制的價值。

區域內貿易是促進相互理解、加強商業往來和推動共同繁榮的重要途徑。

他希望APEC各經濟體共同降低關稅、減少貿易壁壘。他認為，亞太地區市場規模龐大，減少貿易限制、促進自由貿易，將為整個區域帶來積極影響。

除了貿易便利化，工商界人士也關注亞太各方如何應對技術變革。

惠普公司首席公共政策官布里塔妮．馬薩洛薩洛表示，技術變革不斷重塑產業和商業模式，亞太各方需要重新思考合作方式。

「亞太是全球經濟最具活力的地區之一。在APEC上，將地區多樣性與創新精神結合起來討論至關重要，這對惠普的戰略也至關重要。」

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對於人工智能產業而言，不同經濟體在技術標準和治理規則上的差異，也給跨境合作帶來挑戰。美國人工智能企業OptimOps.ai聯合創始人兼首席架構師阿爾韋羅．馬特烏斯（Alvaro Mateus）說：「APEC建立標準和治理框架，讓區域內經濟體能夠借鑑和採用，是其可以發揮作用的重要方向。」他說，若各方能夠在人工智能安全性、可靠性等方面加強協調，將有助於增進互信，促進跨境技術合作。

看好與中國深化產業合作、拓展創新應用

目前，中國已成為13個APEC經濟體的最大貿易伙伴。中國與亞太夥伴的經貿合作持續深化，也為亞太各方共享發展機遇創造了條件。

格雷戈裏．史密斯看好中澳在清潔能源和養老服務領域的合作。他說，中國電動汽車、太陽能光伏等產業發展迅速，澳洲企業可以從中尋找新的增長空間。面對人口老齡化這一共同挑戰，中國的技術創新優勢與澳洲成熟的養老服務體系也有望形成互補。

進入中國市場40多年來，惠普也持續從中國的發展中尋找合作機遇。馬薩洛薩洛表示，中國不僅是惠普全球製造業供應鏈的重要組成部分，也在研發創新領域發揮着重要作用。中國高校人才儲備豐富，本土企業創新活躍，為跨國企業開展合作提供了廣闊空間。

「惠普一直為能夠在中國與中國一起成長而感到自豪。」她說。

在人工智能領域，馬特烏斯尤為看重中美產業的優勢互補。他認為，與其聚焦競爭，不如更多着眼於雙方的合作潛力。他表示，美國在技術研發及製造、物流大模型等方面具有優勢，中國則在工程化部署和製造能力方面具備優勢。雙方加強協作，有望在醫療、製造等領域結合技術研發與規模化應用能力，為全球市場提供更高效的服務。

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