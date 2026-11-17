國際地緣政治與宏觀經濟變化錯綜複雜，香港如何在中美博弈中尋找新定位？「灼見名家」今日（11月17日）舉行十二周年論壇，以「中美新較量 香港新紀元」為題，廣邀政商界領袖與專家學者剖析香港在全新發展格局下的機遇與前路。行政長官李家超致辭時強調，香港在世界變局中不能被動應對，必須看清形勢、主動求變。



北京大學國際戰略研究院創始院長王緝思教授在論壇中主講全球政治趨勢與中美關係，他認為，中美兩國戰略競爭雖然已從政治軍事延伸至貿易、科技、金融、供應鏈及國際制度等領域，但可以避免全面對抗。



11月17日，灼見名家舉辦周年論壇暨十二周年慶典，探討香港如何把握中美關係新趨勢，開啟全新紀元。

李家超表示，放眼世界，國家已成為動盪局勢中世界經濟增長的主要穩定器和動力源。

灼見名家十二周年論壇 李家超：落實五年規劃培育新動能

李家超在論壇上發表視像致辭時表示，「新較量帶來新挑戰，也帶來新機遇」。他指出，香港過去多次轉型成功，關鍵在於應時局主動求變。面對複雜多變的地緣政治，香港應找準定位，發揮「一國兩制」的獨特優勢。他強調，特區政府會積極落實首份五年規劃，在鞏固自身優勢的同時培育新動能，讓香港在世界變局中站得更穩。

譚耀宗認為，維護國家安全必將伴隨「一國兩制」實踐的全過程。

全國人大前常委、全國港澳研究會顧問譚耀宗發表開幕主題演講時提醒，儘管中美元首多次會晤，但兩國之間的結構性矛盾並未發生根本改變。他強調「安全是發展的前提」，香港需高度重視非傳統領域的安全，並加快對接國家「十五五」規劃，廣泛拓展國際聯繫。

中美元首交往頻繁 王緝思：未縮小台灣問題分歧

北京大學國際戰略研究院創始院長王緝思教授主講全球政治趨勢與中美關係。他認為，中美戰略競爭雖然已延伸至多個領域，但只要中國堅持「相互尊重，和平共處，合作共贏」的基本原則，雙方不發生大規模軍事對抗，便可避免第三次世界大戰。不過他亦強調，即使中美元首交往頻繁，但並未縮小兩國在台灣問題上的分歧。

他指出，未來有三個具體指標值得關注：一是經貿安排是否落實，二是危機管控溝通機制能否運轉，三是人員與商業往來的障礙是否減少，只有這些方面出現持續進展，近期緩和才可能逐步形成較穩固的基礎。

王緝思認為中美出現經貿關係的調整空間，但相互依賴與安全防範將繼續並存。

在科技博弈方面，高風管理諮詢公司行政總裁謝祖墀博士指出，美國限制算力輸華短期內雖有影響，但長遠將逼迫中國發展出自身的AI晶片生態。科創界立法會議員邱達根亦呼籲，在AI浪潮中，香港不能只做「用家」，更應致力成為研發及輸出產品的基地，並利用自身條件對接中美市場及融合兩地標準。

政學界倡「再造一個香港」 聚焦科創與教育

在探討國家「十五五」規劃與香港首份五年規劃的環節中，政制及內地事務局局長謝小華指出，五年規劃為香港提供了準確發力的方向，國家發展則為香港這個小型經濟體提供了穩定性。她強調，規劃的大原則是堅持「一國兩制」，目標具備方向性與策略性，冀能集全民之力支持香港發展。

香港城市大學副校長（常務）劉寧榮教授則直言，香港過去過於依賴金融貿易，科創發展有所欠缺，因此首個五年規劃實為「再造一個香港」。他建議北部都會區的三個大學城發展必須與科創及未來產業深度綁定，為香港創造全新的產業集群，並呼籲改變過去「賣地賺錢」的舊有概念。

此外，前民政事務局局長何志平教授、立法會議員陳宗彝，以及香港特區政府土地基金信託前行政總裁鍾瑞明博士，亦分別就即將舉行的APEC會議、美國中期選舉後的宏觀經濟走勢，以及香港未來的土地基金投資與人民幣財富管理產品發展發表了獨到見解。

灼見名家社長文灼非在總結時表示，儘管中美關係峰迴路轉，但相信香港在未來一段很長的日子裏，仍將在中美關係中發揮不可替代的重要作用。