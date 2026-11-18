人工智能（AI）泡沫論成為熱話，市場擔憂資本開支與債務危機，加上英偉達捲入走私晶片風波，令AI概念股震盪。正在深圳出席今日（18日）亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會開幕的信義光能行政總裁李聖潑，接受《香港01》專訪時表示，AI震盪是階段性問題，「你唔可以不斷打興奮劑㗎，適當慢少少反而有利於健康，唔好催得太盡」，坦言所有事情發展得太快會有泡沫，惟深信AI是一場巨大生產力革命，需求只增不減。



他說，必須承認美國企業GPU晶片先進，美方倘施加限制，不想中國發展得太快，中國唯有自強不息，急起直追，「我哋優勢係導入新技術，或者適應新潮流好快嘅」，不過中國不少算力設備都是用英偉達，且對方的設備相對好用，故此影響可以很大 。



2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》記者潘耀昇專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

李聖潑：不需過份憂慮 AI 退潮 總不能不斷打興奮劑

本身是港區人大代表、香港工商總會會長的李聖潑在深圳前海出席峰會期間，接受《香港01》訪問。他表示，全世界對 AI 算力需求最大的肯定是美國和中國，不需過份憂慮 AI 退潮，因為 AI 應用在工作生活，已創造剛性需求，大家都意識到其強大及便利，「大家會一定會會用嘅，不過係用得多同少嘅啫」。

你唔可以不斷打興奮劑㗎嘛，適當慢少少，反而係有利於個健康，唔好太盡。 李聖潑

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

他舉例其集團引入 AI 識別員工報銷單據真偽的系統，「同公司講我喺西安食飯，但就報銷一張武漢嘅住宿，當然唔排除佢經武漢去西安啦，咁但係我哋一分析省卻好多彎路」。

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

AI發展減慢非壞事 李聖潑：所有嘢發展太快會有泡沫

不過，他說 AI 對信義系集團的重要角色體現於生產線自動化管理，「由啲料投落去個窯爐開始，一路到最後嘅產品，中間唔經人手，AI 可以幫我哋不斷優化技術流程」，目標都是更節能、更具經濟效益。

AI 係擋唔住，慢少少唔係壞事，所有嘢發展得太快佢一定會有個泡沫，宜家慢返啲、煞一煞車，可能對成個發展步伐、進度更理想。 李聖潑

李聖潑：倘美對華施加限制 中國更自強不息

儘管近期 AI 概念股震盪，引起信心危機，李聖潑直言美國一定不會放棄AI。大國角力之中，他說美國被視為不想中國發展、崛起太快，倘對華施加限制，從壞的一面看，必須承認美國GPU晶片最先進、好用；從好的一面看，中國便自強不息，「人哋唔俾你用，你咪自己努力囉」，中國 AI 算力設備公司要急起直追，畢竟客觀上看差距仍存在，中國優勢除了電力，還有適應新技術，「中國導入新嘅技術或者適應新嘅潮流、趨勢，我哋係好快嘅」。

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

信義玻璃在深圳前海的大樓。（方承恩攝）

對信義集團而言，李聖潑說最大機遇是電力，撇除大型國企及央企，信義系集團的集中式太陽能發電站領域發展，穩居前列位置，「算力嘅基礎就係電力，咁我哋嘅電力就有地方去啦，而且我哋提供綠電，對電力嘅需求同埋使用都有好大幫助」。

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

不過，美國參眾兩院由民主黨控制，被視為不熱衷於AI發展，貿發局主席馬時亨早前接受《香港01》訪問時坦言，可能令佔本港整體出口總值逾半的半導體出口貿易額減少。李聖潑說，美國不支持AI發展一派人的底層邏輯，是覺得AI算力中心要用很多電，「搶埋佢哋日常生活同埋生產嘅用電，佢本身個電力供應唔係咁足夠，所以佢覺得你先保障晒我先」，另一個原因是不想美國高端算力設備為中國所用。

AI 需求係客觀存在擺喺度，只會增加唔會減少。 李聖潑

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

APEC峰會焦點之一是中美元首碰頭，李聖潑表示美國總統特朗普看起來也很尊重國家主席習近平，有理由相信中美關係會逐步好轉、緩和，符合雙方共同利益。