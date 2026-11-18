2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會今日（18日）開幕，本身是香港工商總會會長的信義光能行政總裁李聖潑，是50多名與會的香港工商界代表之一。首次參加的他接受《香港01》專訪時表示，APEC峰會、財長會落戶深港，是再一次向世界展示「香港一定唔差得過從前，甚至乎更勝從前」，兩地交往緊密、優勢互補，創新之城深圳從事高科技，香港則主打金融、貿易、航運國際化優勢，「好似打太極咁，唔係兩隻拳頭綁埋一齊出，各自發揮得天獨厚嘅優勢」。



對從事玻璃製造、新能源與儲能的「信義系」集團而言，李聖潑認為是好機會向與會的世界五百強企業強者學習，「我哋要諗下點樣去創新，迎合個時代嘅需求，可能從材料方面或者應用方面，不斷生產出更高附加值、技術含量嘅產品」，形容 「AI 一定係一場生產力革命」。



2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕。（方承恩攝）

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

李聖潑：國家第三次舉辦APEC 國際影響力不斷進步

APEC工商領導人峰會在與香港一河之隔的深圳舉行，李聖潑在前海國際會議中心出席會議期間接受《香港01》專訪。他表示，國家第三次舉辦APEC峰會，反映國際影響力不斷進步，國際對中國認可亦不斷增加，而且APEC財長會首次在香港舉行，意義重大。

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

李聖潑續指，香港與深圳是大灣區中心城市，兩制雙城親密無間，且各有差異，認同是國家向外推銷香港的機會。

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

李聖潑「打太極」形容深港差異優勢互補

作為「深港雙城記」的最佳宣傳，他說深圳是創新之城，推有高科技和創新技術、完善產業鏈，吸引人才紮根，數十年發展至今天成為認可的國際化城市；至於香港APEC經濟體一員，國際化形象更顯著、更廣受認可，擁有傳統金融、貿易、航運優勢，以及高端現代服務業，對國際規則熟悉，背靠祖國聯通世界，形容深港地緣上親密無間、優勢上珠聯璧合，運籌全球。

利用差異化優勢各展所長，就好似打太極咁，你唔係兩隻拳頭綁埋一齊出，各自發揮自己嘅得天獨厚優勢。 李聖潑

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》記者潘耀昇專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

李聖潑：香港一定唔差得過從前 甚至乎更勝從前

香港有份承辦APEC財長會議，李聖潑認為國家都想藉APEC機會讓香港再一次向世界展示「香港一定唔差得過從前，甚至乎更勝從前」，與會者可能經香港來深圳，又或者來深圳前後順道去香港觀光購物，「兄弟辦喜事，你一定要黎幫手啦，唔夠地方就喺我間屋辦啦，隔離鄰舍嚟，自己兄弟有咩問題呢」，形容APEC深圳峰會對深港雙方有利。

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》記者潘耀昇專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

李聖潑：香港工商界珍惜與世界五百強企業交流機會

李聖潑認為對香港工商界的意義亦重大，因為APEC峰會匯集世界五百強企業代表，以及各亞太經合組織成員國代表，「參與嗰啲企業都有返咁上下規模，喺呢個機會高手過招」，業界又可以尋找商機及交朋友，過程中聽到頂尖企業家的分享，亦對未來經濟發展、商業脈搏更掌握，「係一個好好嘅學習充電嘅機會，我哋大家係非常之珍惜」。

信義玻璃在深圳前海的大樓。（方承恩攝）

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）

「信義系」向強者學習 創新迎合需求：AI係生產力革命

他說，對核心業務涵蓋玻璃製造、新能源與儲能的「信義系」集團而言，可以藉機會向強者學習，因為從事的相對是傳統產業，「我哋要諗下點樣去創新，迎合個時代嘅需求，可能從材料方面或者應用方面，不斷生產出更高附加值、技術含量嘅產品」，才令公司有增長，尤其是新能源業務受惠AI發展， 「AI 一定係一場生產力革命」，AI需求包括算力、電力，深信需求一定不會減少。

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳開幕，信義光能行政總裁李聖潑接受《香港01》專訪，他是50多名與會的香港工商界代表之一。（方承恩攝）