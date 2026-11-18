行政長官李家超今日（18日）在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式，隨後分別與馬來西亞總理安華、越南國家主席蘇林、文萊蘇丹哈桑納爾、泰國總理阿努廷及智利總統卡斯特會面，就共同關心的議題交流意見。

李家超表示，香港作為亞太經合組織成員經濟體，長期擔當着重要的區域經貿與合作樞紐，是世界上最具競爭力的經濟體之一，一直堅定支持自由貿易和多邊主義，積極通過亞太經合組織的平台，持續深化國際交往合作。



行政長官李家超11月18日在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式。圖示國家主席習近平先生（右四）與李家超（右三）進場。（政府新聞處相片）

行政長官李家超（左四）11月18日在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式後，與越南國家主席蘇林（右四）舉行雙邊會談。旁為商務及經濟發展局局長丘應樺（左三）。（政府新聞處相片）

國家主席習近平今早（18日）出席亞太經合組織工商領導人峰會，並發表主旨演講，指出亞太經合組織伴隨經濟全球化浪潮而生，推動亞太地區引領時代風氣之先，今年中國第三次擔任亞太經合組織東道主，願同各方一道，堅定信心、勇毅前行，攜手建設亞太共同體，促進亞太共同繁榮，並就此提出四點建議：一要維護和平穩定大局，二要搭建開放合作橋梁，三要激發創新增長動力，四要拓展互利共贏路徑。習近平主席又表示，中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。

李家超表示，對其演講感到十分振奮和鼓舞，並指香港作為亞太經合組織成員經濟體，長期擔當着重要的區域經貿與合作樞紐，是世界上最具競爭力的經濟體之一，一直堅定支持自由貿易和多邊主義，積極通過亞太經合組織的平台，持續深化國際交往合作。

李家超早上分別與馬來西亞總理安華及越南國家主席蘇林會面，下午分別與文萊蘇丹哈桑納爾、泰國總理阿努廷及智利總統卡斯特會面。

行政長官李家超11月18日在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式後，與馬來西亞總理安華（左）會面。（政府新聞處相片）

李家超表示，很高興繼2025年在韓國舉行的亞太經合組織會議後，與馬來西亞總理安再次見面，指香港與馬來西亞一直合作緊密，2023年訪問馬來西亞期間，兩地簽署涵蓋不同領域的合作備忘錄和協議，隨着香港駐吉隆坡經濟貿易辦事處正式運作，香港深化與東南亞國家聯盟及周邊亞洲國家的經貿和投資推廣。

李家超感謝馬來西亞政府支持香港在當地設立經貿辦，期望兩地在經貿和人文交流有更深更廣的合作，又指香港正建設成為國際高端人才集聚高地，同時近年積極推廣作為穆斯林友善旅遊目的地，歡迎更多馬來西亞學生、旅客來港。

行政長官李家超11月18日在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式後，與越南國家主席蘇林（右）舉行雙邊會談。（政府新聞處相片）

行政長官李家超（左）在深圳出席亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會開幕式後，與越南國家主席蘇林（右）舉行雙邊會談。（政府新聞處）

李家超表示，很高興繼2024年訪問越南後，與越南國家主席蘇林再次會面，指越南是香港的第三大貿易夥伴，亦是香港在東盟最大的貿易夥伴，兩地經貿合作緊密，香港今年9月公布《香港第一個五年規劃》，越南早前公布其五年計劃，展現兩地對促進高質量發展的共同願景。

李家超期望雙方進一步加強政府與政府間的合作，深化在旅遊、人文交流和創科領域的交流協作，同時鼓勵越南企業善用香港內聯外通的優勢，以香港作為開拓大灣區的跳板，攜手把握更多機遇。越南將於2027年主辦亞太經合組織會議，香港會與越南緊密合作，共同促進區域經濟合作和融合。

行政長官李家超（右）11月18日在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式後，和文萊蘇丹哈桑納爾（左）舉行雙邊會談。（政府新聞處相片）

行政長官李家超（右）11月18日在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式後，和文萊蘇丹哈桑納爾（左）舉行雙邊會談。（政府新聞處相片）

行政長官李家超（右七）11月18日在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式後，和文萊蘇丹哈桑納爾（左六）舉行雙邊會談。（政府新聞處相片）

李家超表示，繼2025年在韓國舉行的亞太經合組織會議後，與文萊蘇丹哈桑納爾再次見面，指香港與文萊的經貿合作穩步推進，去年的雙邊商品貿易總額按年增長40%。香港擁有世界級資本市場、專業服務和航空物流網絡，可為兩地深化合作提供有力支撐，並期望雙方進一步加強協作，互補優勢。

行政長官李家超（右）11月18日在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式後，與泰國總理阿努廷（左）舉行雙邊會談。（政府新聞處相片）

行政長官李家超（左三）11月18日在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式後，與泰國總理阿努廷（右四）舉行雙邊會談。旁為商務及經濟發展局局長丘應樺（左二）。（政府新聞處相片）

李家超表示，很高興繼2025年在韓國舉行的亞太經合組織會議後，再次與泰國總理阿努廷總理見面，指泰國最近公布了新一份五年規劃，積極推進創科產業發展。香港是國際創新科技中心，正全力推進北部都會區展，推展北都大學城、河套深港科技創新合作區香港園區等建設，實現教育、科技、人才一體化發展。

李家超期望香港與泰國加強創科領域合作聯通，並鼓勵更多泰國企業落戶香港，結合香港的蓬勃創科生態和雄厚科研實力，開拓國際市場。

行政長官李家超（左）11月18日在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式，並與智利總統卡斯特（右）會面。（政府新聞處相片）

行政長官李家超（右）11月18日在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式後，與智利總統卡斯特（左）會面。（政府新聞處相片）

行政長官李家超（右）11月18日在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式後，與智利總統卡斯特（左）會面。（政府新聞處相片）

香港與智利11月18日於深圳舉行的亞太區經濟合作組織第三十三次領導人非正式會議期間簽署協議，設立雙邊工作假期計劃。圖示行政長官李家超（後排右）與智利總統卡斯特（後排左）見證勞工及福利局局長孫玉菡（前排右）與智利外交部部長弗朗西斯科·佩雷斯·麥肯納（前排左）簽署協議。（政府新聞處相片）

行政長官李家超（右一）11月18日在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式後，與智利總統卡斯特（左一）會面，並一同見證勞工及福利局局長孫玉菡（右二）與智利外交部部長弗朗西斯科·佩雷斯·麥肯納（左二）簽署有關雙邊工作假期計劃的協議。（政府新聞處相片）

李家超並智利總統卡斯特，共同見證香港與智利簽署工作假期計劃協議。他指，智利是香港在拉丁美洲的第三大貿易夥伴，也是香港在拉丁美洲首個工作假期計劃的合作夥伴，工作假期計劃協議標誌兩地交流由商貿合作進一步延伸至人文和青年層面，不但有助促進民心相通，亦為雙邊關係注入新動力。

李家超又指，協議將為兩地青年提供更多工作和文化交流的機會，助他們拓闊國際視野，同時進一步鞏固提升香港作為國際交流樞紐的角色，香港會繼續發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，與智利加強不同領域的合作。

行政長官李家超（左）11月18日出席亞太區經濟合作組織會議主辦方為與會領袖所設的歡迎晚宴，並與國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（右）合照。（政府新聞處相片）

行政長官李家超11月18日在深圳出席亞太區經濟合作組織工商領導人峰會開幕式。圖示國家主席習近平先生（左）與李家超（右）進場。（政府新聞處圖片）

李家超指，感謝今日會晤的馬來西亞、越南、文萊和泰國領袖，持續支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》，攜手推動區域經濟發展，又指面對複雜多變的國際形勢，香港正積極拓展多元市場，深化與東盟和拉丁美洲等全球南方國家的協作，進一步加強國際交往合作。

李家超續指，特區政府正強化「四中心、一高地」建設，積極發揮香港在「一國兩制」下的背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，為海內外企業帶來更廣闊發展空間，香港會持續加強與傳統市場、新興市場在商貿投資、創新科技和人文交流等領域的務實合作，攜手開拓更多發展機遇。

李家超晚上出席為與會各經濟體領導人或代表舉行的歡迎宴會，明日（19日）出席亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議，並與其他經濟體領導人會面。