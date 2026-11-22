選舉委員會界別分組選舉今日（11月22日）舉行。今年選舉形勢較去屆激烈，共1115個候選人競逐982個選舉產生的席位。36個設有選任委員席位的界別分組中，有31個需要競爭，合共856名候選人競逐723個席位。競爭最激烈的界別為社福界，25個候選人爭15席，平均1.67人爭一席；其次為醫學及衞生服務界，23人爭15席，平均1.53人爭一席。



投票時間為上午9時至下午6時，各個需要競爭組別合共約5700名合資格投票人可到全港五個一般投票站投票，分別位於灣仔港灣道體育館、九龍公園體育館、荃灣體育館、調景嶺體育館及沙田車公廟體育館；另有一個專用投票站設於跑馬地警署，投票時間為早上9時至下午4時。

投票結束後，所有投票箱會運送到設於香港會議展覽中心的中央點票站進行點票。



選舉委員會界別分組一般選舉在今日（11月22日）舉行，全港設有五個一般投票站，港島票站設於港灣道體育館。（呂婉盈攝）

【16:20】選舉事務處公布，截至下午4時，投票率升至97.39%，5709個合資格投票人中，已有5560人投票。目前有9個界別分組投票率達100%，包括商界（第一）、商界（第三）、香港僱主聯合會、工業界（第一）、會計界、建測規園界、法律界、工程界、科技創新界及基層社團。

金融界、保險界及航運交通界投票率較低，分別只有86.76%、81.82%及85.07%，其餘分組投票率均已超過九成。

投票時間完成三分二 七界別分組投票率百分百

【15:20】選舉事務處公布，截至下午3時，投票率已達95.60%，5709個合資格投票人中，已有5458人投了票。大部分界別分組的投票率均已超過九成，但金融界、保險界及航運交通界仍低於80%； 金融服務界、地產及建造界與社會福利界則分別只有83.06%、88.89%及83.44%。

商界（第一）、商界（第三）、香港僱主聯合會、工業界（第一）、會計界、法律界及科技創新界七個分組的投票率均達到100%。基層社團、港九三會、及新界三會的投票率均超過99%。

在灣仔港灣道體育館票站，下午仍有一些知名人士到場投票，包括瑞安集團主席羅康瑞及香港上海滙豐銀行非執行主席王冬勝。

【14:30】選舉事務處公布，截至下午2時，已有5341個合資格投票人完成投票，投票率升至93.55%。商界（第三）、工業界（第一）、會計界、法律界、科技創新界投票率均達到100%。

四小時投票率89.81% 超越上屆全日 兩分組100%

【13:20】選舉事務處公布，截至下午1時，已有5127個合資格投票人完成投票，累積投票率達89.81%。這意味着今屆投票率已超越上屆。2021年選委會選舉最終投票率為89.77%。

31個需要選舉的界別分組中，已有12個錄得超過九成投票率，商界（三）與科技創新界投票率更已達到100%。

【12:17】選舉事務處公布，截至正午12時，5709個合資格投票人當中，已有4740個完成投票，累積投票率達83.03%。上屆時段投票率僅為45.92%。

選舉管理委員會主席陸啟康法官（右二）、委員石丹理（左二）、文本立（右一），以及選舉事務處總選舉事務主任謝衍文（左一）在2026年選舉委員會界別分組一般選舉新聞中心會見傳媒。（政府新聞處）

陸啟康：點票系統有多重風險管控 有信心合理時間完成點票

【11:25】選舉事務處公布，截至上午11時，已有3974個投票人投票，累積投票率達69.61%。商界（第三）投票率率先達到100%，其餘各組別投票率至少亦達40%。

【11:30】選管會主席陸啟康在會展見記者，表示根據過往經驗，首兩小時會投票人數會比較多，呼籲投票人於相關網站查閱各票站輪候時間。陸啟康稱，有信心選舉可在公開公平的情況下進行。

選委會選舉官方網站提供各票站資訊，並會顯示每個票站輪候時間。

今屆選舉與上屆一樣採取電子系統點算選票，上屆選舉出現技術問題，導致整個點票過程花了近14小時。陸啟康表示，不會預測點票需要花費多長時間，但當局吸收上次經驗作出多項風險管控措施，去年選委會普選及立法會功能組別選舉亦已證明系統可以有效運作，有信心今次的點票工作可在合理時間內完成。

立法會議員梁美芬表示，今次選舉相當激烈。（呂婉盈攝）

立法會選委界議員梁美芬到港灣體育館為候選人打氣，她表示是次選舉相當激烈，被問到對下屆特首的期望，她認為現階段需要先做好選舉委員會的工作。她又指，現屆政府在政策上有不少突破，更是「由亂到治」，故對其予以肯定。她續稱，相信每屆政府都會面對不同挑戰，希望未來一直進步，發揮香港與大灣區融合的特色。

長和主席李澤鉅到港灣道體育館票站投票。（呂婉盈攝）

李澤鉅到港灣道投票 歷時6分鐘 沒回應提問

【11:13】長和主席李澤鉅現身港灣道體育館票站，他戴着白色口罩，進入票站約6分鐘後離開，沒有回應現場記者提問。

今早另有多名政商界人士到港灣道票站投票，包括周大福集團主席鄭家純、新鴻基地產執行董事郭基輝，以及參選飲食界的蘭桂坊集團主席盛智文，等等。

蘭桂坊集團主席盛智文認為，是次選舉流程比上屆更順暢。（呂婉盈攝）

盛智文認為，是次選舉流程比上屆更順暢。他又提及，北都佔本港三分一土地面積，相信其發展能為本地帶來良好發展機遇。此外，受人工智能影響，現今世界競爭甚大，下屆政府應為香港的未來着想，確保可配合科技發展。

選舉委員會界別分組一般選舉在今日（11月22日）舉行，全港設有五個一般投票站，其中一個位於尖沙咀九龍公園體育館。（梁家俊攝）

首小時投票率逾四成遠超上屆 商界(第三)達98.23%

【10:25】選舉事務處公布，截至上午10時，5709個合資格投票人當中，已有2554人投票，總投票率已達44.74%。相比之下，上屆2021年選委會選舉，首小時投票率僅為14.73%。

31個分組中，有6個在首小時投票率超過五成，商界（第三）113個投票人當中更已有111個完成投票， 投票率達98.23%；商界（第二）99個投票人當中，則只有16個投了票，投票率16.16%，暫時敬陪末席。

經民聯副主席、立法會紡織及製衣界議員陳袓恒投票後表示，從是次選舉當中可感受正面、積極的競爭性，亦希望候選人能夠聽取不同持份者的意見，以建設香港社會的發展。被問到認為未來特首應具備何特質，陳袓恒稱現階段應處理本屆最後的工作，選舉委員會將配合特首選舉，相信屆時會有合適的人選。

經民聯秘書長、上屆以立法會議員身份躋身選舉委員會的陸瀚民表示，今次以港九三會界別投票人身份進行投票。他期望，不論是選委會或是特首，都能夠秉持「一國兩制」的原則。他指出，香港正處於轉型期，希望未來能夠做好北部都會區發展，發揮香港強項，好好服務國家發展。他又補充，雖然選委會投票人不足一萬，但來自不同界別、行業，相信能好好表達市民的意見，反映香港未來的發展需要。

保安局局長鄧炳強到港灣道體育館票站視察。（呂婉盈攝）

【09:30】各投票站今早9時開放，港灣道體育館現場設有等候區，並由工作人員安排選民分批到票站投票，各候選人團隊亦在場外作宣傳拉票。

鄧炳強、麥美娟、謝小華分別視察票站

大約9時15分，保安局局長鄧炳強到達票站，並於5分鐘後離開。鄧炳強在今早近9時到過尖沙咀九龍公園體育館投票站視察，逗留約5分鐘後離開，其間曾與在場當值的民安隊人員交談，惟無回應提問。

鄧炳強後來在社交平台發文稱，為了確保選舉順利進行，保安局啟動緊急事故監察及支援中心，密切監察票站地區市面狀況；警隊與民安隊人員亦在各票站當值，維持秩序與管理人流。他指出，選委會在香港選舉制度中扮演關鍵角色，肩負提名行政長官候選人與選出行政長官，以及選出部分立法會議員的重要職能，相信在大家的守護下，今日的選舉一定能夠安全、有序、順利完成。

民政及青年事務局局長麥美娟，聯同該局常秘李百全、副局長梁宏正及民政事務總署署長杜潔麗，到九龍公園票站支持選委會選舉。（梁家俊攝）

民政及青年事務局局長麥美娟，聯同民青局常秘李百全、副局長梁宏正及民政事務總署署長杜潔麗，一早到調景嶺體育館票站了解運作情況。民青局表示，民青團隊今日亦會去港九新界其他票站了解投票情況，該局呼籲合資格選民務必投票，積極履行落實「愛國者治港」原則下的重要憲制責任，善用手中一票，選出德才兼備、務實有為的選委，攜手開啟香港更美好的新篇章。

政制及內地事務局局長謝小華視察票站。（政制及內地事務局）

政制及內地事務局局長謝小華、常任秘書長黃少珠和副局長胡健民，今早亦分別前往五個票站巡視。謝小華呼籲各合資格選民今日把握時間，踴躍投票，選出心儀的代表，讓有擔當、有視野、真正能代表業界和整體社會利益的賢能之士加入選舉委員會，讓選委會在未來五年更好履行憲制職能，讓香港能更好融入和服務國家發展大局，最終惠及市民。

立法會主席李慧琼與工聯會會長吳秋北到九龍公園票站支持候選人。（工聯會facebook）

九龍公園體育館票站外，有不少人在場拉票。立法會主席李慧琼與工聯會會長吳秋北到場支持各自政團的候選人。

民建聯立法會新界西南議員郭芙蓉到港灣道票站投票時表示，是次選舉氣氛熱烈，選民能從「優中選優」，希望當選委員可從各持份者聆聽業界聲音，並為市民發聲。她續稱，由於選舉委員將可選出下屆行政長官及立法會議員，責任重大，故呼籲選民善用選票。

經民聯立法會工業界（第一）議員黃永威到九龍公園票站投票時形容，自己的「心水」候選人具一定競爭力，而他主要關注與基層相關的政綱，候選人能否為市民服務、是否有一個愛國的心、能否為經濟帶來長遠發展皆為他的考慮準則。

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選舉管理委員會主席陸啟康（後排左一）今日下午與政制及內地事務局局長謝小華（後排右二）及選舉事務處總選舉事務主任謝衍文（前排中），陪同行政長官李家超（前排左）視察設於港灣道體育館的2026年選舉委員會界別分組一般選舉投票站，了解選票檢測機的操作。（政府新聞處）

31個界別分組屬差額選舉 需要投票

選委會由1500名委員組成，包括362名當然委員、156名由合資格團體提名的委員，以及982名選任委員。選委會分成五大界別共40個分組，其中36個設有選任委員席位，當中有31個今屆需要競爭，856名候選人將競逐723個席位。

社福界、醫學及衞生服務界競爭最激烈

競爭最激烈為社福界，25個候選人爭15席，平均1.67人爭一席；其次醫學及衞生服務界，23人爭15席，平均1.53人爭一席；至於5個無競爭的界別分組則為教育界、同鄉社團、勞工界、有關全國性團體香港成員的代表，以及體育、演藝、文化及出版界。

上屆23個界別自動當選

回顧上屆選舉，當時有多達23個界別的參選人自動當選，即使個別界別出現差額競爭，差額亦僅1至2人。今屆選情明顯更激烈，有多名前政府官員及去年底退下火線的立法會老將「復出」參選。

選舉委員會職能？ 負責提名及選出行政長官；以及提名立法會選舉候選人和選出其中40名立法會議員。 選舉委員會產生辦法？ 選舉委員會產生辦法有三種：當然委員（由界別分組內擔任指明職位的人士出任當然委員）、提名委員（由界別分組內的指定團體提名出任委員）、選任委員（由界別分組內合資格的團體或個人投票人透過選舉產生） 選舉委員會要選出多少人？ 1500人 選舉委員會任期？ 選舉委員會任期為五年。新一屆任期將於2027年2月1日開始，至2032年1月31日結束。 合資格投票人數？ 合資格投票人共9342名，包括3448名個人投票人和5894名團體投票人。