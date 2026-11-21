2026年選舉委員會界別分組一般選舉將於明天（11月22日）舉行。行政長官李家超今日下午在政制及內地事務局局長謝小華及選舉管理委員會主席陸啟康法官陪同下，到訪位於灣仔港灣道體育館的一般投票站，了解場地佈置及最後準備情況，並為票站工作人員打氣。



行政長官李家超視察位於港灣道體育館的選委會選舉票站，為工作人員打氣。（政府新聞處）

視察期間，李家超聽取工作人員介紹投票站運作和投票流程。他感謝同事積極投入籌備工作，並引述票站人員稱，他們表示已做好充分準備，將全力以赴，在選舉管理委員會的指導下，按相關法例和指引，確保投票在公開、公平、誠實的情況下，安全有序及高效地進行。

2026年選委會選舉將於11月22日舉行。

選委會由五大界別組成，共有1500個委員，當中36個分組需要透過選舉產生全部或部分席位。各分組選舉產生的席位合計有982個。另有156席由指定團體提名產生的席位共收到40份指定團體提名，餘下362個選委席位則為當然委員。

31組別超額 856人爭723席位

今屆選舉委員會提名期10月7日展開，為期兩星期，至10月20日結束，36個選舉分組之中，有31個候選人數超額，合共856名候選人競逐723個席位。多個組別競爭激烈，超額兩成甚至更多。社會福利界15個經選舉產生的席位更有25人競爭，超額逾六成。醫學及衞生服務界亦有23人爭逐15個選舉席位，超額逾半。

行政長官李家超視察位於港灣道體育館的選委會選舉票站，為工作人員打氣。（政府新聞處）

李家超表示，選委會的組成具有廣泛代表性，符合香港實際情況，體現社會整體利益，是香港特區選舉制度的重要組成部分，今次選舉由約5,700名投票人選出723名選委會委員，實現多界別競爭，充分彰顯「愛國者治港」下的理性、良性民主政治發展。他呼籲合資格的投票人明天踴躍投票，選出心儀的代表加入選委會。他亦鼓勵市民留意明天的選舉情況，共同關心香港的未來發展。

投票時間朝9晚6 5票站分佈港九新界

今次選舉共設有5個一般投票站，分別位於灣仔港灣道體育館、九龍公園體育館、荃灣體育館、調景嶺體育館及沙田車公廟體育館，投票時間為早上9時至下午6時；另有兩個專用投票站設於跑馬地警署與石壁監獄，投票時間為早上9時至下午4時。