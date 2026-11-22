國家主席習近平上周在APEC工商領導人峰會上提出「支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑」。財政司司長陳茂波發表網誌表示，聯盟可把灣區經濟具開放性、協同性和外溢性的特質進一步連結，開拓新合作空間，而香港具備內聯外通獨特優勢，在聯盟中定能得到更好的發揮。



財政司司長陳茂波發表網誌表示，香港具備內聯外通獨特優勢，在世界灣區經濟合作聯盟中定能得到更好的發揮。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波在網誌表示，香港以「中國香港」名義參與APEC，與其他經濟體在經貿與人文層面有廣泛且長期的聯繫。香港熟悉國際市場的規則和商業文化，亦在大灣區的跨境商貿、金融、創科和專業服務合作方面，累積豐富經驗。

他又指，香港亦可以聯通資本市場和金融機構，促進跨境投融資、本幣使用和風險管理；發揮普通法和專業服務的優勢，協助不同規則和標準有效銜接；匯聚大學、科研機構、創科企業和產業鏈，推動技術轉化和產業協作；並透過廣泛的國際商貿和專業網絡，促進企業、人才和市場深入對接。陳茂波認為這些能力相輔相成，正是跨灣區合作由交流走向長期共建的重要基礎。

陳茂波又表示，香港熟悉灣區發展和跨境協作，理解不同制度的要求，積累大量實際操作經驗和案例。他舉例指，「深圳—香港—廣州」創新集群在世界知識產權組織的最新排名中，繼續位居全球第一。他說，香港既能打通科研、知識產權、資本、製造和市場各個環節，亦能成為國際企業進入大灣區、區內企業拓展亞太市場的可靠平台。

亞投行確定在香港設立辦事處，陳茂波指，會有助將香港的能力進一步帶到國際項目層面。亞投行過去十年批出逾790億美元融資，支持超過400個項目。香港的資本市場和專業團隊，可為項目提供融資、法律、會計、風險管理和項目管理服務，也能在基建項目的不同階段讓金融資源發揮作用，協助更多具發展價值的項目加快落實，惠及各地民眾。