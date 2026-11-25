大廈管理工作受關注。民政及青年事務局局長麥美娟今日（25日）表示，民政總署在2022至2025年間共接獲1342宗大廈管理投訴，主要涉及法團管理、財務、維修、保養、保安等事宜。同期廉政公署接獲1940宗有關樓宇管理及維修的懷疑貪污個案，當中1060宗涉及法團及業委會運作的貪污投訴。



有議員建議讓運作困難的法團轉型為業委會，麥美娟回應指，兩者的法律地位截然不同，法團須承擔相應法律責任，而業委會是根據大廈公契成立的組織，不具備法人身分，僅屬諮詢性質，不能在法律上代表業主管理公用部分。



三年1342宗大廈管理投訴 涉法團管理、財務、維修等

立法會討論有關「業主參與大廈管理」的口頭質詢。麥美娟表示，民政總署2022至2025年間共接獲1342宗大廈管理投訴，主要涉及法團管理、財務、維修、保養、保安等事宜。同期廉政公署同期接獲1940宗有關樓宇管理及維修的懷疑貪污個案，當中1060宗涉及法團及業委會運作的貪污投訴。政府正全力推展《建築物管理條例》下一階段的修訂工作，會盡快將條例草案提交給立法會審議。

圖為議員方國珊。（立法會）

方國珊問會否設審批機制 讓法團轉為業委會

提出口頭質詢的新界東南議員方國珊表示，現行法例並不容許已成立的法團轉型為業委會，政府會否研究設立審批機制，讓運作困難或獲大比例業主同意的法團轉型為業委會。

麥美娟：兩者的法律地位截然不同

麥美娟表示，兩者的法律地位截然不同，法團須承擔相應法律責任，而業委會是根據大廈公契成立的組織，不具備法人身分，僅屬諮詢性質，不能在法律上代表業主管理公用部分。她又指，過去5年房委會及房協落成的29個資助出售房屋，有2個屋苑已成立或將成立業委會。

民建聯議員周浩鼎。（立法會直播）

周浩鼎關注會否要求專業人士擔任法團主席

民建聯議員周浩鼎問及，政府未來會否考慮要求業主立案法團，或業委會主席由專業人士擔任，相信由專業人士出任可更嚴格把關。

麥美娟表示，法團或業委會的崗位由誰擔任，視乎業主意願，舉例指即使是物管業界人士，亦未必會參與相關工作。她強調，最重要的是由合適人選出任崗位，同時法例提供足夠規管。