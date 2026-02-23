麥美娟：大廈管理是今年重點工作　將推動區議會成立大廈管理小組

民政及青年事務局今日（23日）舉行新春酒會，局長麥美娟致辭時表示，大廈管理是局方今年的重點工作，民政事務總署將全力推進多項改善措施，包括積極推動十八區區議會成立大廈管理工作小組，局方亦正進行《建築物管理條例》的檢討工作，初步擬定五大修訂方向，從法例規管和制度建設層面，改革大廈管理工作，讓法例規章更清晰便利，並提升對居民管理大廈事務的支援，提升居民的生活品質。



民青局今日舉行新春酒會。（陳葦慈攝）

民青局今日舉行新春酒會，局長麥美娟（右一）致辭。（陳葦慈攝）

青年空間投入服務 構成青年活動據點網絡

麥美娟致辭時指，民青局以「青年人才培養計劃」為抓手，全方位培育青年。其中，「連青人網絡」成員已突破27,000人，是青年參與社會的重要平台；而啟德青年驛站「啟航1331」和深水埗「連青．南昌」青年空間相繼投入服務，聯同柴灣青年廣場，構成青年活動據點網絡，讓青年有地可聚、有夢可追；去年第二屆「青年發展高峰論壇」亦順利舉辦，吸引近3,000名本地、內地及海外青年踴躍參與，成為青年與世界對話的橋樑。

「啟航1331」項目名稱源自前啟德機場的13/31跑道，園區亦有相應裝飾。（廖雁雄攝）

另外，局方亦首辦「全港美好家庭選舉」，深入發掘社區的溫暖故事。今年，局方將籌辦第二屆「家庭暨婦女發展高峰會」，聚焦女性在家庭與社會中的多元角色，推動女性發揮所長。

建立地區治理大團隊 關愛隊第二期服務已啓動

麥美娟指，民青局建立了地區治理大團隊，聯同各區民政處、區議員、地區「三會」和關愛隊，以凝聚民心為核心，築牢基層治理的堡壘。區議員日常親身接觸街坊，了解民情，又以「流動會客室」形式將服務帶到市民身邊；關愛隊作為服務社區的堅實夥伴，則用行動詮釋責任與擔當。

她指，第一期服務期間，關愛隊累積探訪約61萬戶長者及有需要家庭，提供近10萬次家居支援服務，將溫暖送進千家萬戶；關愛隊亦在緊急時即時支援，無論是東區戰時炸彈清拆的緊急疏散、超強颱風樺加沙過後的善後支援、宏福苑大火的應急關懷，關愛隊始終與特區政府並肩作戰。如今，關愛隊第二期服務已全面啓動，將繼續守護社區，傳遞互助友愛的正能量。

檢討《建築物管理條例》 初步擬定五大修訂方向

麥美娟指，大廈管理是民青局今年的重點工作，民政事務總署將全力推進多項改善措施，包括積極推動十八區區議會成立大廈管理工作小組，提升區議員精準化解大廈管理難題的能力；局方亦正進行《建築物管理條例》的檢討工作，初步擬定五大修訂方向，從法例規管和制度建設層面，改革大廈管理工作，讓法例規章更清晰便利，並提升對居民管理大廈事務的支援，提升居民的生活品質。

她又表示，「聯廈聯管」試驗計劃也於2025年6月在四個地區正式啓動，進展良好；局方將汲收計劃經驗，逐步推廣至其他地區。