來稿｜從「民政幫到你」到完善大廈管理——樂見地區治理展現新氣象

來稿作者：徐小龍博士



過去一段時間，筆者持續留意民政及青年事務局局長麥美娟的施政步伐。從「民政幫到你」政策的推行，到近期公布的第一期關愛隊工作總結報告，局方交出了一份相當亮麗的成績單。報告指出，關愛隊在兩年間探訪了約61萬戶長者及有需要住戶，提供約10萬次家居支援服務，並舉辦了約五萬項地區活動。這些詳實的數據，不僅反映了各項指標的圓滿達成，更充分展現了局方在地區動員、資源整合以及關顧基層上的卓越執行力與決心。



看見局方在青年發展與地區服務上多線並行且漸見成效，我們有理由相信，這種「說得出、做得到」的務實作風，將會為香港的社區治理帶來更深遠的正面影響。正因如此，筆者對民青局今年提出的另一項核心施政——大廈管理改革，抱有高度的期待。

由地區支援延伸至制度優化

香港現時約有四萬幢多層樓宇，當中涉及業權分散、樓宇老化及法團運作等複雜情況，一直是困擾不少街坊的民生痛點。面對這些積累已久的深層次社區課題，局方展現出迎難而上的擔當，明白單靠增加宣傳或個案支援並不足夠，而是需要從根本的制度層面着手優化。

當局提出推動各區成立「大廈管理工作小組」，並啟動《建築物管理條例》的檢討，初步提出五大修訂方向。這傳遞出一個非常清晰且積極的訊息：改革的重點在於從法例層面理順責任、強化監督機制，並全面提升制度的可操作性。這不僅是對市民訴求的積極回應，更是為全港業主構建一個更具透明度與公信力的管理框架。

從「高效執行」到「迎難而上」

麥美娟局長在過去的施政中，無論是推展關愛隊的貼心服務，還是為青年拓展多元發展平台，均展現出極強的行動力與持續性。基於這份對局方施政能力的肯定，筆者對他們着手處理大廈管理這項複雜且具挑戰性的課題，充滿信心。

大廈管理的優化，需要在保障業主自治空間與提升政府監管效能之間取得良好平衡。局方現時提出的修訂方向，正正朝着「權責更清晰、程序更透明、支援更到位」的目標邁進，讓居民在處理樓宇維修與日常管理時，能有更清晰的路徑與更堅實的後盾。

期盼惠民政策持續深化

從「民政幫到你」的豐碩成果，到《建築物管理條例》的務實檢討，民青局的施政藍圖正一步步將地區服務轉化為長效的治理機制。

筆者深信，在局方持續不懈的努力下，各項惠民措施定能不斷深化；當大廈管理的優化制度全面落實，基層市民必定能感受到更安居樂業的社區環境，讓「民政幫到你」的初心在各個社區中綻放更大的光芒。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師—建築測量。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

