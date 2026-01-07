大廈管理工作小組｜方國珊冀有技術官員列席　提供恆常維護建議

政府昨日（6日）宣布，就大埔宏福苑五級火涉及大廈管理一事，將於全港18區區議會設立常設「大廈管理工作小組」。立法會議員方國珊今日（7日）表示，期望小組會有技術官員列席，成為「大廈醫生」，為業主提供恆常維護建議。另一名立法會議員植潔鈴則認為，小組能夠更集中地聚焦於問題，加強意見收集的統一性，但需待運作一段時間後，再根據實際情況決定是否邀請專業人士提供意見。



大埔宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍，令數以千個家庭失去居所。 （資料圖片）

方國珊在港台節目《千禧年代》表示，她一定會加入大廈管理工作小組，期望能夠集中收集不同屋苑的管理意見，特別是針對年長居民可能缺乏專業見解的情況。她又提到，期望工作小組會有技術官員參與列席，成為「大廈醫生」，為業主提供恆常維護建議。她表示，了解到市建局亦有意推出恆常維護措施，而非待大維修時才檢查大廈。

2026年1月1日，新一屆立法會議員宣誓就職，圖為地區直選「票后」方國珊宣誓。（直播截圖）

方國珊建議引入第三方核實授權書機制

針對《建築物管理條例》，方國珊指過去不少社區都有出現假授權書的問題，希望日後授權書可由第三方進行核實，以協助法團或業委會確保相關授權的合法性。她指以往多以收集箱方式收集授權書，如果涉及假冒時，涉事人亦可以不知情來推卸責任責，因此有需要建立登記系統。

植潔鈴在同一節目中指出，相信小組能夠更集中地聚焦於問題，加強意見收集的統一性，從而使後續的跟進和探討更有效。她提到，現時法團成員多數是義務擔任，他們未必具備相關專業知識，需「邊做邊學」，因此經常需尋求協助，相信管理小組可成為更直接的渠道。

立法會議員植潔鈴。（資料圖片/何夏怡攝）

植潔鈴還提到施工監管方面的困難，表示政府應該提供統一的監管標準，以提升工程的有效性。她又提到近期公眾對顧問公司的可靠性提出質疑，認為是否邀請相關專業人士加入小組，需待小組運作一段時間後，再根據實際情況，或是否有成員提出再決定。