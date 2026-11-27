立法會今日（11月27日）通過法官和司法人員加薪2%建議。會上有議員問政府會否考慮參考公務員調薪機制，改善法官和司法人員的調薪安排，改設高、中、低級指標，而非劃一加薪2%。行政署長伍江美妮表示，公務員薪俸及服務條件常務委員會正進行新一輪基準研究，明年的薪酬調整將參考相關結果。



林振昇建議參考公務員機制設高中低指標 取代劃一加2%

勞聯選委界議員林振昇指出，現時高等法院原訟庭法官的薪酬較資深大律師低48%，但初級法院法官的待遇則高於私人執業律師。他問到政府會否考慮參考公務員調薪機制，改設高、中、低級指標，而非劃一加薪2%。

選委界議員管浩鳴表示，香港司法聲譽良好，對司法人員大方點亦是應該，指法官離職後通常不能再以大律師或律師身分私人執業，建議未來考慮調整司法人員的調薪點，否則司法機構人才會受影響。

行政署長伍江美妮表示，政府過去亦曾因應司法人員薪常會就香港法律執業者收入所作的基準研究，為不同級別法官訂定不同的調薪幅度。薪常會現正進行新一輪基準研究，明年的薪酬調整將參考相關結果。

何君堯倡對司法人員論功行賞 向較勤力法官提供獎金

選委界議員何君堯指，雖然司法人員的職責一樣，但有部分法官或較勤力，處理案件較其他法官高效，問到政府會否對司法人員論功行賞，向他們提供獎金。

伍江美妮表示，政府過去設計司法機構薪酬調整機制時，考慮到司法機構獨立運作，故決定不會按表現及處理案件量，而提供更多津貼及福利。