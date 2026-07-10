宏福苑｜宏志閣納收購方案　政府申請增撥10億　財委會下周五討論

房屋局今日（10日）向卜法會財務委員會提交建議，把「宏福苑長遠居住安排方案」項目的核准承擔額增加10 億元，以推展涵蓋宏福苑全部8座樓宇的收購業權方案。如果財委會批准，而且2026 年 10 月 15 日或之前逾 75% 的宏福苑宏志閣業主簽署《買賣協議》，政府將正式展開收購宏志閣的程序。



財委會將於下周五（7月17日）開會討論增加撥款事宜。



2026年6月5日，暫住寶田邨10多戶宏福苑家庭參加「睇樓團」，到樂富房委會客戶服務中心「睇樓」。 （何永賢微博截圖）

總收購成本增由68億至78億元

政府於今年 2 月 21 日公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，涵蓋去年11月五級大火燒損的7座樓宇共1,736 個單位的業權，但不包括未受火災波及的宏志閣。收購價以實用面積計算，未補價單位收購價每平方呎8,000 元，已補價單位收購價每平方呎10,500 元。收購資金來自「大埔宏福苑援助基金」約28 億元，及早前獲立法會批准的40億元。

政府預計，收購宏志閣共 248 個單位的業權的額外開支約為10億元，使收購宏福苑的估計總成本由約 68 億元增至78 億元。房屋局因此建議把「宏福苑長遠居住安排方案」的承擔額提高10億元，以推展涵蓋宏福苑全部8座樓宇的購買業權方案。

政府在6月26日宣布，已收到超過四分之三宏志閣業主交回簽署的「接受收購建議信件」。因此，宏福苑長遠居住安排方案會適用於宏志閣。政府正安排接受收購其餘7座樓宇業主簽署《買賣協議》，而在方案正式適用於宏志閣後，政府亦已陸續安排接受收購的宏志閣業主簽署《買賣協議》。所有接受收購的宏福苑業主須於今年10月15日或之前簽署協議。

首批選樓暫定9月開始 差額按「多除少補」方式處理

文件指，如果財委會批准，並於10月15日或之前逾75%的宏志閣業主簽署《買賣協議》，政府將正式展開收購宏志閣的程序，向選擇現金收購的業主發放款項。至於選擇「樓換樓」的業主，會按既定收購價透過「特設銷售計劃」代為購買全新的資助出售單位，首批選樓暫定於本年9月開始，差額將按「多除少補」方式處理。