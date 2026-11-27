近期本港接連發生多宗大型機構，及公共服務平台遭黑客入侵及外洩個人資料的嚴重事故。民建聯主席陳克勤今日（11月27日）形容，情況有如「無掩雞籠」，黑客任意取得資料，擔心不法之徒或利用資料作「二次詐騙」，帶來安全隱患，促請政府必須正視事件。他已去信保安事務委員會，要求於下周二（ 12月1日）的會議上臨時加入緊急議程，討論「加強網絡安全防禦及遏止大型資料外洩引發的詐騙風險」。



私隱專員公署表示，分別於本月17日及20日接獲兩間公司的資料外洩事故通報，並已根據既定程序就事件展開循規審查。（資料圖片／夏家朗攝）

民建聯主席陳克勤、副主席周浩鼎。（林彥汛攝）

資料外洩頻生 陳克勤憂不法之徒利用資料作「二次詐騙」

陳克勤指，初步統計，過去兩個月有17間機構、312萬人次的資料外洩，形容如「無掩雞籠」，被黑客任意取得資料，不法之徒或利用資料作「二次詐騙」，對市民財產安全構成即時威脅，強調政府有必要重視。

陳克勤已去信保安事務委員會要求於下周二的會議上臨時加入緊急議程，討論「加強網絡安全防禦及遏止大型資料外洩引發的詐騙風險」。他期望，當局在會上清楚交代最新執法及調查進展、遏止「二次詐騙」的即時部署，並協助公私營機構全面排查保安漏洞的緊急應變措施，以維護本港網絡安全及保障公眾利益。

對於有消息指創新科技及工業局、政制及內地事務局，及保安局跨部門合作打擊資料外洩。他認同有跨部門協作的必要性，避免工作上出現不協調。

民建聯議員周浩鼎。（資料圖片）

周浩鼎促檢視私隱條例 從制度層面堵塞漏洞

身兼律師的民建聯議員周浩鼎認為，執法部門須盡快交代連串事故的調查進展，政府亦必須檢視《個人資料（私隱）條例》，從制度層面堵塞漏洞。他提到，現有《私隱條例》並未直接規管外判商等「資料處理者」，一般而言機構在外判資訊系統工作後，只於合約上說明如何符合資訊保安要求，但機構不受私隱條例監管。

周浩鼎促請政府交代將如何修改法例及有關時間表，以增強法例阻嚇力，並督促公私營機構及外判商切實履行保護個人資料的責任。他又關注，現時欠缺強制通報機制，加上承建商或無向機構適時通報事故，致機構被逼變成「後知後覺」。