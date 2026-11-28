行政會議成員陳健波下周二（12月1日）接任醫管局主席，他昨日（28日）在社交平台發布影片，講述自己對這項工作的願景，並向網民澄清，醫管局主席屬非受薪職務，並非「高薪厚祿」。陳健波表示，要正視醫療保費加幅大的問題，稱私營系統有部分「行規」令醫療通脹高於生活通脹，導致市民返回公立醫院輪候，加重政府醫療負擔。他強調，這種情況必須改變。



市民反映醫療費高昂 陳健波：增加各方面收入才能減加價壓力

陳健波在接任醫管局主席的消息公布後，已曾於社交平台發文交代未來工作重點，帖文收到逾800個留言，有不少人向其反映公立醫院的問題，例如醫院輪症時間長、醫療費高昂、醫護表現等問題，又問能否下調醫療收費及診金費用。陳健波回應指，「這方面要好努力，增加各方面收入，才能減低加價壓力」、「減少浪費，增加其他收入是目標。」

網民留言批醫管局高層薪酬過高 陳健波：跟合約辦事

除此以外，有網民亦批評醫管局高層薪酬過高，指「取消醫管局高層花紅的話我就支持你」，陳健波亦大方回應，「醫管局同事的薪酬回報，都是跟合約辦事，最重要是他們能夠交出令人滿意的成績」。

有更具創意的想法增加醫療收入 正研究如何推行

有見一眾市民有不少問題及意見，陳健波昨日在個人YouTube頻道上傳影片，進一步交代想法。他提到，減少醫療開支的工作十分重要，需要做到減浪費、提高效率、增加收入。他稱，除調整公營醫療收費外，現時已有更具創意的想法增加醫療收入，正研究如何推行。

陳健波：私院「行規」令醫療通脹高於生活通脹 要正視保費加大

曾任保險界議員的陳健波又指，要正視醫療保費加幅大，強調自己雖然來自保險界，但絕對不會偏幫業界。他稱，香港私營系統存在世界少有的「行規」，令醫療通脹高於生活通脹，指倘若保險費用高到市民不能承擔，他們便會返回公立醫院輪候，致加重政府醫療負擔，認為情況必須改變。他又表示，會將病人利益放在最前，但也要平衡醫護人員需要，希望市民及醫護互相尊重。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵。（林子慰攝）

澄清醫管局主席非受薪職位

對於有指醫管局主席「年薪過千萬」，形容是「高薪厚祿」。他在片中又澄清其實醫管局主席並非一定要由醫生出任，亦沒有人工。他續稱，醫管局主席負責領導最高架構，需要有豐富財經、策略、行政管理等經驗，可以從醫護界以外更廣闊角度提出創新思維，協調各方資源，令制度運作得更高效。

他補充，歷任主席不少都並非醫生，這正可結合專業醫療和企業管治及金融財務多方面經驗，令整個運作更加高效、低成本。