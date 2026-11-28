特區政府今日（11月28日）舉行授勳儀式，共466人獲勳銜及獎狀，較去年多39人。與去年一樣有3人獲頒最高榮譽大紫荊勳章，包括曾任多屆立法會議員的行政會議成員陳健波、中文大學前校長劉遵義 ，以及中銀國際高級顧問、福建社團聯會榮譽主席林廣兆；在宏福苑大火殉職的消防隊目何偉豪，則獲追授金英勇勳章，其兄長及未婚妻從李家超手中領取勳章。



(政府新聞網截圖)

陳健波、劉遵義、林廣兆頒發最高榮譽大紫荊勳章

授勳典禮在禮賓府舉行，李家超在伴奏聲中進場，其後奏唱國歌，多名政府官員包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國等出席。李家超先向陳健波、劉遵義、林廣兆頒發最高榮譽的大紫荊勳章。

政府早前在嘉許語讚揚陳健波「長期積極參與公共服務，為香港出謀獻策，貢獻尤深」；讚揚劉遵義「其精闢的建議有助香港金融管理局有效應對快速變化的全球金融環境所帶來的挑戰，以及保障香港的貨幣穩定」；讚揚林廣兆「善用其商界人脈，協助香港和外國企業與內地建立合作關係，以及維護香港作為國際金融和商業中心的顯著地位，貢獻殊偉 」。

陳克勤、盧煜明、范鴻齡獲頒授金紫荊星章

及後李家超向8人頒授金紫荊星章，包括民建聯主席陳克勤、中文大學校長盧煜明、前財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇、醫院管理局主席范鴻齡、理文造紙有限公司主席李文俊、香港中華聯誼會會長鄭翔玲、中西區區議員葉永成、懲教署前署長單日堅。

何偉豪兄長、未婚妻代領勳章

至於在宏福苑大火殉職的消防隊目何偉豪，則獲追授金英勇勳章。 由其兄長何偉健、未婚妻Kiki從李家超手中領取勳章。儀式期間，李家超向二人致以慰問，現場掌聲不絕。

政府在讚詞中表揚何偉豪在此次救援行動中鞠躬盡瘁，無畏無懼，展現的超凡勇氣和捨身為民的高尚情操，堪稱最高典範的英勇精神。

今年獲頒金銀銅紫荊星章者較去年少28人，為李家超任內人數最少。