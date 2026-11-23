政府今日（23日）公布，行政長官李家超根據《醫院管理局條例》，委任前立法會議員陳健波為醫管局主席。



陳健波感謝李家超信任，提到未來將與醫管局、政府、病人組織等社會各界人士緊密合作，應對人口高齡化、醫療需求持續上升而帶來的開支上升，及部份醫療服務樽頸及質素的挑戰。



政府今日（23日）公布，行政長官李家超根據《醫院管理局條例》，委任前立法會議員陳健波為醫管局主席。（資料圖片／夏家朗攝）

前立法會議員陳健波獲委任為醫管局主席。

01早前報道由陳健波接任

《香港01》上月初獨家報道，78歲的范鴻齡將退下火線。至於接任人，政圈曾傳出兩個人選，都是宏福苑火災獨立委員會的委員，一人是74歲的港鐵前主席、醫管局非官方成員歐陽伯權，另一人是72歲的保險界「老行尊」、行政會議成員陳健波。

到今日（23日）早上，政府正式宣布委任陳健波為醫管局主席，任期由下周二（12月1日）起生效，為期兩年。陳健波曾任立法會保險界議員達17年，現時為行政會議成員，同時為市建局非執行董事及中大醫院董事，政府指，他將在上任前辭任市建局及中大醫院兩項公職。

盧寵茂：陳健波有極為豐富的從政及公共服務經驗

醫衞局局長盧寵茂形容陳健波有極為豐富的從政及公共服務經驗，對政策制訂及推動，資源運用及財務管理，以及機構管治有深厚認識，相信他能以宏觀視野，帶領醫管局持續推動公營醫療改革，提升醫管局的管治水平。

陳健波感謝李家超信任，稱深知責任重大，未來將與醫管局攜手，並與政府、病人組織等社會各界人士緊密合作，應對人口高齡化、在醫療需求持續上升而帶來的開支上升，及部份醫療服務樽頸及質素的挑戰。陳健波又指，未來重點工作包括優化內部管理、利用科技帶來的機遇，為醫護人員減負增效，強化培訓並留住專業人才，凝聚前線團隊的專業力量。

醫管局主席范鴻齡即將卸任。（資料圖片）

盧寵茂讚范鴻齡率醫管局抗新冠疫情 落實架構改革

至於現任主席范鴻齡，盧寵茂感謝其貢獻，又讚揚范鴻齡極具領導才能，在新冠疫情期間帶領醫管局堅守抗疫防線，並領導醫管局積極落實高層次的管治及架構改革，以及於今年一月順利推展首階段的公營醫療收費改革。他又讚掦范鴻齡具遠見卓識，敢於創新，任內致力推動智慧醫療發展並取得顯著成果，引領醫管局邁向數碼轉型的新里程。

范鴻齡打破「六年任期」慣例 第七年出任醫管局主席

范鴻齡2019年12月1日起獲委任為醫管局主席，原本任期2年。他其後獲續任三次，分別在2021年、2023年、2026年。去年委任范鴻齡時表明只有一年任期，即11月30日結束。話雖如此，范鴻齡已打破法定組織非官方成員「六年任期」的慣例，四度獲委任為醫管局主席，任期已第七年。

范鴻齡九月出席醫管局大會後被記者問到會否再留任，僅表示要由行政長官作決定。（資料圖片）

范鴻齡九月「賣關子」避談留任否

他九月出席醫管局大會後被記者問到會否再留任，還是已有繼任人選。當時，他表示主席是重要任命，要由行政長官作決定，「賣關子」叫大家等待政府公布。離開時，特意向現場記者揮手說「bye bye」。

香港兒童醫院管治委員會成員李臻上周五（20日）在社交平台Facebook發布與范鴻齡的合照。（李臻FB）

醫管局內部上周已辦歡送活動

香港兒童醫院管治委員會成員李臻上周五（20日）則在社交平台Facebook發布與范鴻齡的合照，背景橫幅寫上「Thank you Chairman」，即「多謝主席」的意思，相信醫管局上周已為范鴻齡舉辦歡送活動。