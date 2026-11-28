勞工顧問委員會僱員代表選舉今日（28日）舉行，由7名候選人爭5席。建造業總工會理事長周思傑、政府拯溺員總工會主席鄧子安、海員工會副主席楊開强、社會福利服務從業員協會會長勵娜及港九勞工社團聯會副主席譚金蓮當選，任期兩年，由2027年1月1日起生效。



首次當選的周思傑成為票王，獲得684票；同樣新當選的鄧子安獲574票；楊開强、勵娜、譚金蓮3人連任，分別獲得614、577、682票。至於勞偉傑、林均浩則分別僅得71及73票。



勞顧會當選人勵娜（左1）、譚金蓮（左2）、周思傑（右3）、楊開强（右2）、鄧子安（右1）（林彥汛攝）

投票率為97.5% 較去屆略低

勞顧會是勞資雙方角力的戰場，今日在美孚社區會堂進行換屆選舉。是次投票率為97.5%，較去屆略低0.1個百分點。共有784個已登記成為選舉單位的僱員工會委任獲授權代表在選舉中投票。選舉採用全票制，一個工會代表最多可投票予5個候選人。

勞工處處長許澤森。（林彥汛攝）

許澤森：香港正面臨轉型期 勞顧會有不少新課題要處理

勞工處處長許澤森表示，勞顧會體現民主精神，而勞顧會內的僱員意見均是來自僱員。他續稱，香港經濟正面臨並經歷轉型，有不少新課題需要處理，亦充滿不確定性，要一步步「摸着石頭過河」去解決。他強調，未來兩年勞顧會需要討論及處理的課題繁多，將會非常忙碌，呼籲各位委員就大眾關注的勞工課題攜手協力，共同商討最理想的解決方案。

勞工顧問委員會僱員代表選舉今日（28日）舉行，由7名候選人爭5席。（林彥汛攝）

周思傑倡外勞設「熔斷機制」 未來聚焦勞工轉型及職安

周思傑指出，輸入外勞問題複雜，部分工種確實欠缺人手，加上香港人口老化嚴重。不過，建築業及飲食業失業率偏高，兩個行業輸入外勞的數量亦較多，認為勞顧會需要與政府及僱主商討，思考如何達至平衡。

他強調，處理相關問題時，既不能影響社會進步，亦要確保本地勞工就業優先，期望外勞政策能有所調整，並設立「熔斷機制」。展望未來，他表示將聚焦「打工仔」的轉型及升級，以及職業安全保障上。

譚金蓮倡基層工種納二級審批

譚金蓮表示，過去一直就輸入外勞政策與政府進行協商。她期望當局能將更基層的工種，如零售、保安等初級職位，以及失業情況較嚴重的職位納入二級審批，作更嚴謹的把關，讓職位能留在本地，使中高齡人士及婦女有就業機會，以及令年輕人能累積工作經驗。她強調勞顧會將在外勞動態調整機制上發揮重要角色。