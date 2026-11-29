北都興建洪水橋、牛潭尾和打鼓嶺三個大學城，核心校園將由100公頃擴至300公頃。財政司前司長曾俊華今天（29日）關注將來落成的大學城，會否追得上人工智能時代的步伐。他舉例美國2011年創立一間全球最具創新精神的大學 Minerva University，沒實體校園及教室，線上上堂，教授拋出具體問題及真實世界個案，要學生提出觀點再討論解決難題。他說：「我哋花咁多公帑去打造嘅北都大學城，係咪可以成為香港實踐現代教學，同營運模式嘅試驗場地呢？」



另外，造成168人死亡的大埔宏福苑火災一周年，曾俊華悼念罹難者，願逝者安息，特別希望仍然在世的遺屬及所有宏福苑居民，可以早日走出陰霾，心裡得到平安。



曾俊華分享上周在香港大學 HKU iCube 年終論壇演講。（曾俊華FB）

曾俊華在社交平台Facebook又分享上周在香港大學 HKU iCube 年終論壇演講。他表示，北部都會區發展如火如荼，政府公布在北都興建新田、洪水橋及打鼓嶺三個大學城，單計教育設施用地佔 300 多公頃。

足足係依家中大校園嘅兩倍幾。我就相當關注，嚟到廿一世紀嘅今日，將來落成嘅大學城，會唔會追得上人工智能時代嘅步伐呢？ 曾俊華

曾俊華在演講中探討高等教育未來在 AI 時代的發展，指不希望將來北都大學城只是興建一堆美輪美奐的學校設施及硬件，課程及學習模式延續和擴大早就過時的單方面授課、偏重理論的教學模式。他說香港更需要的是利用新設施透過跨學科整合，培養學生系統性思維、情緒智商、適應力以至道德推理等技能，確立香港作為國際高等教育樞紐的地位。

北都大學城

他舉例教育工作者 Ben Nelson 2011 年創辦一間全球最具創新精神的大學 Minerva University，以三藩市為總部，沒實體校園及教室，學生透過專屬學習平台，在線上上堂，期間教授會拋出具體問題，要學生提出他們觀點，然後一起反覆討論；教授亦會以真實世界個案，要求學生思考如何解決難題。

他說四年大學生涯之中，學生會被訓練成為一個「問題解決者」，將來當他們工作時，即使面對從來未遇見過難題，都可以憑過往訓練，變得更加有能力去提出解決問題的方案，形容這是面向未來、現代教育所需要前往的方向。

2026年9月16日，政府發表新一份施政報告及首份五年規劃，公布北都大學城發展規模，涵蓋新界北用地。（湯致遠攝）

我哋可唔可以建立類似 Minerva 大學呢種主動學習嘅全球網絡，建立一套本地嘅廿一世紀教育模式，既切合亞洲經濟體崛起嘅需要，又可以同大灣區緊密相連呢？ 曾俊華

曾俊華指，2023年韓國一名知名企業家創立一間私立創新型大學，名為太載大學（Taejae University），借鏡 Minerva University 主動學習模式，安排學生在四年大學生涯輪流到世界不同大城市生活，結合當地企業及社會專案實體學習。