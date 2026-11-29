律政司司長林定國日前出席香港專業團體康體會周年晚宴及歌唱比賽，期間與下屬唱歌手郭富城的歌曲《強》。他引述歌詞「需跨多少個山，漫漫長路與海，方可真正覓到心裏精彩」、「強人是你，能飛天遁地」，寄語每個專業的人生路上，都離不開長年累月的學習和磨練。他說專業界別享有高度自主的同時，亦肩負維護專業誠信、堅守服務質素的責任，社會對專業人士的信任，得來不易，更需要各界共同珍惜和維護。



律政司司長林定國日前出席香港專業團體康體會周年晚宴及歌唱比賽。（林定國FB）

康體會匯聚香港法律、醫學、牙醫、會計、建築及測量等專業團體。雖然香港政府律師協會並非康體會會員，但得到康體會的同意，律政司成功爭取參加周年晚宴及歌唱比賽。林定國與律政司同事獻唱《強》，跟來自不同專業界別的朋友以歌會友，笑言不僅度過一個愉快的晚上，亦深切體會何謂臥虎藏龍。不過因為版權問題，不能轉播。

律政司司長林定國日前出席香港專業團體康體會周年晚宴及歌唱比賽。（林定國FB）

律政司司長林定國日前出席香港專業團體康體會周年晚宴及歌唱比賽。（林定國FB）

他引述《強》的歌詞，「需跨多少個山，漫漫長路與海，方可真正覓到心裏精彩」，「強人是你，能飛天遁地」，在工作上，憑着毅力和不懈努力克服難關，從中獲得的成就感，是一種精彩；餘暇與朋友相聚、分享音樂、享受舞台上的歡樂時光，也是另一種精彩。

律政司司長林定國日前出席香港專業團體康體會周年晚宴及歌唱比賽。（林定國FB）

律政司司長林定國日前出席香港專業團體康體會周年晚宴及歌唱比賽。（林定國FB）

林定國說不少社會議題都需要跨專業攜手處理，面對科技發展、社會期望轉變，以及維護公眾信任等共同挑戰，各界更需要多交流、集思廣益。他說香港在「一國兩制」下，一直重視專業自主。專業界別享有高度自主的同時，亦肩負維護專業誠信、堅守服務質素的責任。

律政司司長林定國日前出席香港專業團體康體會周年晚宴及歌唱比賽。（林定國FB）

他說社會對專業人士的信任，得來不易，更需要各界共同珍惜和維護。這不單關乎個別專業的發展，也與香港的整體利益息息相關。

律政司司長林定國日前出席香港專業團體康體會周年晚宴及歌唱比賽。（林定國FB）