長和系創辦人李嘉誠的幼子李澤楷（Richard）一向瓣數多，生意涉足科技電訊、媒體產業，最近社交媒體Instagram（IG） 帳號「richard380350」，上載疑是李澤楷彈結他影片，不足一天吸引約5萬人觀看，有網友打趣道「可唔可以教我啊」，獲回應「😯ok」。其粉絲人數節節上升，今午2小時內多了近1,000人追蹤，分享的貼文包括潛水、駕飛機，都是李澤楷曾透露的喜好。



帳號沒藍剔認證，加上AI影片盛行，有網民抱有懷疑是否李澤楷本尊。觀乎其追蹤者包括新世界發展主席鄭家純的女兒、瑰麗酒店集團行政總裁鄭志雯、行政會議前召集人陳智思、新民黨立法會議員何敬康、港澳辦前副主任陳佐洱的女兒陳晴、影星劉嘉玲等。



「richard380350」Instagram 帳號疑是李澤楷

「richard380350」Instagram 帳號疑是李澤楷，上載自拍照及其曾透露的潛水、駕飛機生活貼文。

李澤楷疑開IG？帳號發佈潛水、駕飛機嗜好

「richard380350」Instagram 帳號首個貼文在上月7日發出，相片是在飛機駕駛室內拍攝，配上「Good Day Energy」的音樂，起初不太多人察覺帳號。至同日，再發佈李澤楷面露笑容的自拍照，開始引起網民注意。隨後數天，繼續發佈駕飛機、潛水的相片和影片。李澤楷曾透露潛水是他一直的休閒活動嗜好之一，同時亦愛駕私人飛機體驗飛行樂趣。

李澤楷創立的富衛集團，是「richard380350」IG帳號其中一條影片的主題，遠觀富衛集團大廈的夜景。

李澤楷創立的富衛集團，是「richard380350」IG帳號其中一條影片的主題，遠觀富衛集團大廈的夜景。

「richard380350」Instagram 帳號疑是李澤楷，上載彈結他影片。

IG彈結他片配周興哲歌曲《你，好不好？》

不過，數到最引起網民注意，繼而追蹤人數節節上升的，是昨天（22日）帳號發佈疑是李澤楷彈木結他影片，起初是獨奏，其後配上台灣歌手周興哲2016年發行的華語流行歌曲《你，好不好？》。23小時吸引數十名網民留言，有人打趣道「可唔可以教我啊」，獲回應「😯ok」。

有人打趣道「可唔可以教我啊」，獲回應「ok」。

「richard380350」Instagram 帳號疑是李澤楷，上載彈結他影片。

「richard380350」Instagram 帳號疑是李澤楷，上載彈結他影片。

網民：李澤楷可做MIRROR第13人

有人笑言李澤楷可以成為盈科拓展子公司、從事演藝娛樂的MakerVille旗下男子組合MIRROR的第13名成員。

「richard380350」Instagram 帳號疑是李澤楷，上載彈結他影片。

「richard380350」Instagram 帳號疑是李澤楷，上載彈結他影片。

政商界鄭志雯、陳智思、何敬康追蹤IG帳號

有人質疑是否李澤楷本尊，除了因為帳號沒藍剔認證，亦由於AI影片盛行。不過其粉絲人數節節上升，單計今日下午2時至4時，兩小時內新增近1,000人追蹤。

有份追蹤「richard380350」IG帳號的，不少是政商界知名人士，包括新世界發展主席鄭家純的女兒、瑰麗酒店集團行政總裁鄭志雯、西九文化區管理局董事局主席陳智思、經民聯秘書長陸瀚民、新民黨立法會議員何敬康、港澳辦前副主任陳佐洱的女兒、聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴。演藝界方面，包括影星劉嘉玲、男子組合ERROR成員194郭嘉駿、ViuTV主持陳俞希等。