91歲前港督衛奕信罕現身 喜談有捧場《四徑大步走》｜政壇諸事町
撰文：文維廣
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香港貿易發展局在倫敦舉辦「香港晚宴」，91歲高齡的前港督衛奕信爵士（Lord Wilson）罕有現身。有參加者引述衛奕信喜談香港電影金像獎得獎的《四徑大步走》，電影圍繞香港四大遠足徑，包括衛奕信徑，更透露有入戲院捧場。
香港大學地理系客席教授鄧淑明在社交平台上載與衛奕信的合照，指對方91歲高齡依然精神奕奕，言談間流露出對香港的深厚感情，形容仍心繫這片土地。他說，當提到「衛奕信徑」近年成為行山熱點時，衛奕信頓時喜上眉梢；更令她驚喜的是，熱愛遠足和電影的衛奕信，也有留意到榮獲第43屆香港電影金像獎「新晉導演」獎的紀錄片《香港四徑大步走》（Four Trails），去年在英國上映時，衛奕信也有親自捧場。
「香港晚宴」周二（24日）在倫敦半島酒店舉行，超過360位英國及香港的政商界領袖出席，包括中國駐英國特命全權大使鄭澤光、貿發局前主席鄧蓮如勳爵、滙豐控股集團主席利伯特、渣打集團董事會主席羅睿思，以及太古集團主席施納貝等。
貿發局希望加強兩地深厚友誼與雙向經貿投資合作。財政司司長陳茂波擔任主禮嘉賓，指英國一直是「香港故事」的重要部分，寄語英國商界成為香港發展新篇章的投資者與創科夥伴，攜手共創未來。
貿發局主席馬時亨表示，適逢貿發局成立60周年及晚宴第40屆，足證港英夥伴關係歷久常新；憑藉「一國兩制」優勢，香港正積極落實首個五年規劃，鞏固「四中心、一高地」定位，並透過北部都會區及粵港澳大灣區融合發展，成為英國企業拓展內地及亞洲市場的最佳橋樑。