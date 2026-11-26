香港貿易發展局在倫敦舉辦「香港晚宴」，91歲高齡的前港督衛奕信爵士（Lord Wilson）罕有現身。有參加者引述衛奕信喜談香港電影金像獎得獎的《四徑大步走》，電影圍繞香港四大遠足徑，包括衛奕信徑，更透露有入戲院捧場。



香港大學地理系客席教授鄧淑明在社交平台上載與前港督衛奕信的合照。（鄧淑明FB）

香港大學地理系客席教授鄧淑明在社交平台上載與衛奕信的合照，指對方91歲高齡依然精神奕奕，言談間流露出對香港的深厚感情，形容仍心繫這片土地。他說，當提到「衛奕信徑」近年成為行山熱點時，衛奕信頓時喜上眉梢；更令她驚喜的是，熱愛遠足和電影的衛奕信，也有留意到榮獲第43屆香港電影金像獎「新晉導演」獎的紀錄片《香港四徑大步走》（Four Trails），去年在英國上映時，衛奕信也有親自捧場。

「香港晚宴」周二（24日）在倫敦半島酒店舉行，超過360位英國及香港的政商界領袖出席。

「香港晚宴」周二（24日）在倫敦半島酒店舉行，超過360位英國及香港的政商界領袖出席，包括中國駐英國特命全權大使鄭澤光、貿發局前主席鄧蓮如勳爵、滙豐控股集團主席利伯特、渣打集團董事會主席羅睿思，以及太古集團主席施納貝等。

貿發局希望加強兩地深厚友誼與雙向經貿投資合作。財政司司長陳茂波擔任主禮嘉賓，指英國一直是「香港故事」的重要部分，寄語英國商界成為香港發展新篇章的投資者與創科夥伴，攜手共創未來。

「香港晚宴」周二（24日）在倫敦半島酒店舉行，超過360位英國及香港的政商界領袖出席。

貿發局主席馬時亨表示，適逢貿發局成立60周年及晚宴第40屆，足證港英夥伴關係歷久常新；憑藉「一國兩制」優勢，香港正積極落實首個五年規劃，鞏固「四中心、一高地」定位，並透過北部都會區及粵港澳大灣區融合發展，成為英國企業拓展內地及亞洲市場的最佳橋樑。