經民聯昨晚（24日）舉行周年晚宴，主席盧偉國與粵劇演員妻子余仲欣，繼上月婚宴後再度合體唱歌，今次揀選了《春風得意》，邊彈樂器邊唱，為經民聯籌得10萬元。受惠AI熱潮股價一度大漲的建滔集團主席張國榮亦現身，原來他是經民聯榮譽顧問。雖然近期有花邊新聞，但都無阻心情，經民聯「畀足面」在晚宴上為他慶祝生日。



2012年成立的經民聯慶祝「邁向15周年」晚宴，會上星光熠熠，除了有行政長官李家超，出席亦包括律政司司長林定國、商務及經濟發展局局長丘應樺、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、運輸及物流局局長陳美寶、特首辦主任葉文娟、財經事務及庫務局常任秘書長黎志華、創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘等。

副局長之中亦有不少人「畀面」現身，包括教育局施俊輝、創新科技及工業局張曼莉、財經事務及庫務局陳浩濂、醫務衞生局范婉雯等，曾任經民聯副總監的律政司司長政治助理洪曉敬、商務及經濟發展局局長政治助理李世華亦有出席。

晚宴表演環節，盧偉國與余仲欣再度合體公開表演，男方彈琵琶、女方拉二胡，獻唱改編的《春風得意》。

高興場合當然唔少得表演環節，黨主席盧偉國孖新婚太太余仲欣打頭陣，喺台上一個彈琵琶、一個拉二胡，合唱改編而成嘅歌曲《春風得意》，為經民聯籌得10萬元，金主是全國政協經濟委員會副主任容永祺。

「春風得意」的亦包括建滔集團主席張國榮，他以經民聯榮譽顧問身份現身。被稱為股神的他，受惠於AI熱潮人氣急升，從事製造印刷電路板（PCB）核心材料覆銅面板的建滔積層板（1888.HK），股價一度大漲創歷史新高107.2元，不過環球市況不明，憂慮AI泡沫，股價大幅回落8成，今早（25日）一度報21.84元。張國榮向《香港01》表示「生意好好」。

雖然近期受花邊新聞影響，但心情不俗，不時露出笑容。經民聯監事會主席林建岳率領導層在晚宴上「畀足面」為他慶祝生日，張國榮也識做，表明繼續支持經民聯。經民聯亦安排致送感謝狀環節，由李家超親手送上並合照。

李家超對經民聯提出3點期望，第一，繼續助力良政善治，在議會提供理性意見、務實建言、改善政府政策，支持行政立法良性互動，共同提升特區整體治理效能，為「愛國者治港」創造新的意義價值。第二，激活發展動能，繼續發揮工商專業界資源優勢，主動對接國家發展大局和粵港澳大灣區建設機遇，積極為香港創科發展、產業轉型、招商引資方面貢獻力量，助力香港鞏固既有優勢、突破發展瓶頸，進一步增強競爭力。

第三，協助政府回應市民所需，繼續立足社區，聆聽市民心聲，協助政府紓解民生痛點，在房屋、就業、醫療、社福、安老、青年發展等核心民生領域積極作為，共同將更多發展成果轉化為市民看得見、摸得着的得益。