打破法定組織非官方成員「六年任期」慣例的醫管局主席范鴻齡，任期下周一（11月30日）結束。《香港01》上月獨家報道，72歲的保險界「老行尊」、行政會議成員陳健波料接掌醫管局。官方至今未公布78歲的范鴻齡不再續任，不過醫管局上周已為范鴻齡舉辦歡送活動。聽聞，醫管局的人事任命最快本周初公布。



醫院管理局主席范鴻齡。（梁鵬威攝）

范鴻齡打破「六年任期」慣例 第七年出任醫管局主席

范鴻齡2019年12月1日起獲委任為醫管局主席，原本任期2年。他其後獲續任三次，分別在2021年、2023年、2026年。去年委任范鴻齡時表明只有一年任期，即11月30日結束。話雖如此，范鴻齡已打破法定組織非官方成員「六年任期」的慣例，四度獲委任為醫管局主席，任期已第七年。

范鴻齡(彭紹殷攝）

范鴻齡九月「賣關子」避談留任否

他九月出席醫管局大會後被記者問到會否再留任，還是已有繼任人選。當時，他表示主席是重要任命，要由行政長官作決定，「賣關子」叫大家等待政府公布。離開時，特意向現場記者揮手說「bye bye」。

陳健波早前在社交平台拍片談公私營醫療合作。

范鴻齡料本月卸任醫管局主席 01早前報道由陳健波接任

《香港01》上月初獨家報道，78歲的范鴻齡將退下火線。至於接任人，政圈曾傳出兩個人選，都是宏福苑火災獨立委員會的委員，一人是74歲的港鐵前主席、醫管局非官方成員歐陽伯權，另一人是72歲的保險界「老行尊」、行政會議成員陳健波。

《香港01》獲悉身兼中大醫院董事的陳健波，才是接任醫管局主席的「真命天子」，隨著宏福苑任務已完成，將會公布人事任命定案。

陳健波。（夏家朗攝）

香港兒童醫院管治委員會成員李臻上周五（20日）在社交平台Facebook發布與范鴻齡的合照。（李臻FB）

范鴻齡卸任醫管局主席未官宣 內部上周已辦歡送活動

《香港01》的報道刊出後一個多月，官方未公布78歲的范鴻齡不再續任，不過香港兒童醫院管治委員會成員李臻上周五（20日）在社交平台Facebook發布與范鴻齡的合照，背景橫幅寫上「Thank you Chairman」，即「多謝主席」的意思，相信醫管局上周已為范鴻齡舉辦歡送活動。聽聞，醫管局的人事任命最快本周初公布。