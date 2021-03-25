選舉改制︱中律協交流會　譚耀宗：現制度成反中亂港分子奪權平台

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-25 21:23

全國人大會議早前通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，香港中律協今（25日）舉辦法律界交流會，全國人大常委譚耀宗表示，現時香港不完善的選舉制度成為反中亂港分子企圖奪取政權、癱瘓政府的平台，讓香港屢次陷入政治爭拗的漩渦，認為是對香港法治精神極大的破壞。 基本法委員會副主任譚惠珠指，在「一國兩制」下，中央不直接派員管治香港，所以落實「愛國者治港」非常重要，認為這樣才能落實及體現香港在國家改革開放和民族復興過程中可作出的貢獻。

全國人大會議早前通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，香港中律協3月25日舉辦法律界交流會。（中律協提供圖片）

譚耀宗在發言時指，人大通過修改香港選舉制度決定，是對香港現行選舉法律制度的完善，亦是鞏固香港法治精神的重要措施，形容是香港社會健康發展的「穩定器」，為香港社會未來乘風破浪打下堅實基礎。

吳永嘉：中央改制展示「平視美國」的氣魄與實力

經民聯立法會議員吳永嘉發言時表示，中央強調「愛國者治港」，並決定完善香港選舉制度，是一脈相承的必然結果。他又提到，中央完善香港選舉制度，整個過程以「三步走」方式進行，是理性的決策和務實的態度，而中央完善香港選舉制度具必要性和緊迫性，亦是展示「平視美國」的氣魄與實力。吳永嘉認為，今次全國人大為完善香港選舉制度「一錘定音」，把爭議了幾十年的議題一次過解決，認為是香港發展的里程碑，也是「一國兩制」發展的里程碑。

陳曼琪：政治包容度必須建基於以愛國者為主體

港區全國人大代表、香港中律協創會會長陳曼琪表示，選舉權和被選舉權並非絕對，必須以維護國家安全為首要考慮。她指出，香港選舉制度有很大的政治包容性，《基本法》第67條容許非中國籍和在外國有居留權的香港特別行政區永久性居民參選立法會議員，但認為政治包容度必須建基於以愛國者為主體。她認為，新的選舉委員會是香港社會各階層的縮影，比改革前的選舉制度更具廣泛代表性，更能符合香港實情，捍衛國家安全，體現香港社會整體利益，讓香港平穩有序推進民主進程，最終達至普選。