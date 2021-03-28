劏房租管｜業主會佘慶雲批「2+2」只管業主不公平　寧可拆掉不租

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-28 13:48

政府去年委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性。小組今日（24日）早上舉行最後一次會議為報告定稿，本周三向政府提交最終報告。消息指，會議通過報告內容，認同設立「2+2」租約年期、加租需按政府指標定立的幅度並以15%為封頂，不設起始租金。 劏房租務管制研究工作小組成員、香港業主會會長佘慶雲在港台節目《城市論壇》上批評，「2+2」方案對業主不公平，一旦遇上「租霸」，業主難以要求對方離開；現時坊間討論的方案，亦是懲罰業主為主，並不公平。他揚言，如要實行「2+2」，即是只管業主一方，寧可將現有劏房拆掉。

質疑「起始租金」難以釐定

佘慶雲指，起始租金難以釐定，即使是同區、同一幢樓的劏房，景觀、配套等都可以不同，質問如何有客觀標準。他認為，加租問題有市場自行調節，15%封頂對他們業主而言影響未算太大，又批評政府政策失誤、公營房屋不足，但矛頭就被轉移到小業主身上。

對於「2+2」租客優先續租安排，佘慶雲激動表示，以往遇到一些不良租客，尚且可以在「死約」完結後要求對方離開「好來好去」，但如果變成「2+2」，租客可優先續租，即要忍足4年；揚言如果實行「2+2」，那就不是「租管」，而只是「業主管」，寧可將劏房拆掉了事。

實際執行上，佘指部分「租霸」可能有精神問題、吸毒、惡意破壞等，其他租客不敢指證，倒頭來都是業主受害。他指，訂立「標準租約」自己第一個贊成，但認為「要罰就罰晒兩邊」。

鄭泳舜：長遠應訂立類似「可加可減」機制

立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會主席鄭泳舜表示，劏房租客一向欠缺談判籌碼，過去經常出現業主濫收水電費、為賺更高租金而迫租客離開等事件，認為長遠要釐定一個類似「可加可減」的機制。起始租金方面，他認為可「開放討論」，認同標準合約是要雙向，同時保障業主和租客。

前立法會議員張超雄表示，劏房管理混亂、濫收水電等眾多問題存在已久，租管只是糾正問題，認為如果沒有起始租金，政府的現金津貼一定會全部落入業主手上，浪費公帑。他指，起始租金即使難計，亦有方法解決，例如一些海外國家會以當區市值計算金額。

全港關注劏房平台召集人鄧寶山表示，希望劏房租徜法例實施後真正幫到街坊，但按現時資訊，保障仍不太足夠，加租幅度以15%封頂水平仍是過高，應該跟隨通脹才合理。他指，現實情況是業主和租客的議價能力不對等，「租霸」問題應該通過完善執法機制去解決，而不是直接不推動租管。