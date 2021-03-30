選舉大改革｜直選五區變十區　雙議席單票制　選民投票模式大變

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-30 15:54

人大常委會今日（30日）召開全體會議，全票通過修改《基本法》附件一、附件二的草案。其中立法會選舉議席由原有的70席增至90席，具體議席分布為「432」，選委會佔40席、功能界別佔30席，地區直選議席銳減至20席。 究竟地區直選議席大減後，選民投票有何變化？地區直選原由五區產生，分別為香港島、九龍西、九龍東、新界西、新界東，選民按照居住地方劃分的選區投票。不過這次立法會議席分布大洗牌後，地區直選將採用「雙議席單票制」，原本的五個選區會改為十區，每區將選出兩名議員，雖然具體的選區劃分和投票辦法等細節，仍有待港府本地立法決定，但按此大框架，本港選舉文化及模式勢起翻天覆地的變化。

這次立法會議席分布大洗牌後，地區直選將採用「雙議席單票制」，原本的五個選區會改為十區，每區將選出兩名議員。（資料圖片）

廢比例代表制 激進小黨難當選

地區直選原本由五個地方選區產生，合共有35個議席。其中香港島設6個議席（中西、灣仔、東區、南區）、九龍西6個（油尖旺、深水埗、九龍城）、九龍東設5個（黃大仙、觀塘）、新界西設9個（荃灣、屯門、元朗、葵青、離島）、新界東設9個（北區、大埔、沙田、西貢）。

立法會選舉制度改革後，地區直選由35席減至20席，五大選區改為十區選區，每區只有兩個議席。在選舉改制下的新玩法下，最高票數的兩名參選人才能當選，變相令建制派或民主派也難以全取兩席。同時，過往靠比例代表制，以相對較少票數當選的小政黨或立場特立獨行的從政者，將難以當選。

隨選舉制度改革後，5個「超級區議會」議席將會取消，意味有400多萬名選民由手持2票改為1票。（資料圖片）

立法會參選人門檻提高 400萬名選民失「超區」票

與此同時，立法會參選人的門檻亦大大提高，除了要在所在選區取得不少於100個、不多於200個選民簽名同意提名外，參選人需要在選委會五個界別中取得不少於2個，不多於4名委員的提名，每名選委會委員在分區直選中只可以提名一位候選人。

值得一提，2012年新增5個「超級區議會」議席，法律上雖然屬於功能界別議員，而非地區直選。不過除了原功能組別選民不能投票外，有400多萬名選民符合資格投票。但是隨選舉制度改革後，5個「超級區議會」議席將會取消，意味有400多萬名選民將失去「超區」一票。

回歸前曾沿用其他選舉制度

回歸前香港的立法局選舉曾採用其他選舉制度，例如1991年採用「雙議席雙票制」，把全港分為9個選區，每區選出2席。直到1995年又改為「單議席單票制」，把全港分為20個選區，每區1席，得票最多的候選人便可當選，不需作複雜的計算。不過，1995年以民主黨為首的民主派大獲全勝，惹來親中人士不滿。最終在1998年通過以「比例代表制」作為立法會地區直選制度，並一直沿用至今。