選舉大改革｜選委會「整容」　民主派票倉失火、國家隊全面進場

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-30 16:53

人大常委會今日（30日）通過決議案，正式拍板修改香港行政長官及立法會產生辦法。本來僅負責產生行政長官的選舉委員會（選委會）功能大升格，不管組成方式，還是職能，都有大改動，大幅度「閹割」民主派在選委會內的影響力。 於去屆，民主派成功在1,200席選委之中，得到325席，佔整體逾四分一。惟在在新制度下，選委會內一些原本被視為民主派票倉的界別，如教育界、醫護界等，席位都大幅減少；區議會席位更直接「人間蒸發」。一些界別即使獲得保留，產生方式亦有變，約三分之一甚至一半席位由「國家隊」提名產生。

民主派票倉大縮水 高等教育界消失

於2016年選委會界別分組選舉中，醫學界和衞生服務界各佔30席。但新制下二者被合併為「醫學及衞生服務界」，席位維持30個，即醫護界席位變相減半；社會福利界於去屆本屬第三界別，民主派於去屆60席全取，新制下社福界改為第二界別，只剩下30席。

至於民主派另一大票倉教育界，於去屆被分為「教育界」與「高等教育界」，各有30席。根據人大最新決定，「高等教育界」消失不見，相信會與30席的教育界合併，亦即變相減少30席。

專業界別過去被視為民主派的重要票倉，但醫護、社福、教育界都分別被削去一半席位，民主派變相未選先丟失90席。

在新制下，其實「體育、演藝、文化及出版界」亦由60席減至30席。不過此界別過往都由建制派勝出，故對民主派沒有實質影響。

「非政治性」區議會撤出 建制派地區人士頂上

在去屆選委會第四界別中，「港九各區議會」佔57席、「新界各區議會」佔60席，合共117席。但由於現屆區議會由民主派主導，今次改制以「區議會非政治性組織」為由，將區議會選委席位直接取消。

原本區議會在第四界別內的席位，由港九分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員的代表（76席）、新界分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員的代表（80席）、內地港人團體的代表（27席）填補。

這些分區委員會、各區撲滅罪行和防火委員會，成員皆由所屬地區民政事務總署委任，當中絕大部分為建制派人士，亦有在2019年區議會選舉中落敗的建制派區議員。

2016年，民主派於IT界全取30席，勝出者包括民主黨單仲偕。（資料圖片）

會計、法律、IT界 由「國家隊」控制部分席位

另外，即使一些傳統上民主派佔多數的界別得以保留，其產生方式亦有變化。例如在上屆選委會選舉中，會計界選委的選民資格，與立法會會計界相同，只要是根據《專業會計師條例》註冊的會計師，便符合資格登記，選出全數30席。但在新制下，會計界界別分組的部分委員（15席），須在「國家財政部聘任的香港會計諮詢專家中提名產生」。換言之，由合資格選民選出的會計界選委只佔一半，其餘15席將由國家財政部委任的人提名產生。

法律界亦有類似情況，原本30席法律界選委，皆由法律界專業人士投票產生。然而，新制規定法律界其中9席選委，須在「中國法學會香港理事中提名產生」。換言之，只剩下21席是按原先的選舉方式產生。

科技界改團體票 對建制派更有利

資訊科技界的情況更為嚴峻。在去屆，該界別選委由在立法會對應界別的選民產生，絕大部分為個人票。在改制後，界別被更名為「科技創新界」，其中15席須「在中國科學院、中國工程院香港院士中提名產生」，即只有一半是由選民選出。於2016年，民主派於IT界全取30席。

此外，根據人大最新決定，科技創新界並不包含在個人票的界別之中。這意味日後該界別的選民，很大機會將變為團體選民。按傳統智慧，愈多個人票的界別，尤其涉及專業人士，就對民主派愈有利。這個全新的「科技創新界」，由產生方式到選民組成，都與過往的IT界完全不同，下屆選舉隨時「變天」。

中醫界「偷雞」更困難

至於中醫界，過往一向是建制派的票倉。不過於去屆選委會選舉中，「民主300+」以及被視為較親民主派的「十三同仁」，合共取得5席。新制下，15席中醫界選委須「在世界中醫藥學會聯合會香港理事中提名產生」，民主派要在此界別中即使能「偷雞」，可望取得的議席也直接減少一半。