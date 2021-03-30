林鄭：資格審查委員會非終身制　由主要官員擔任　決定不得訴訟

撰文： 吳倬安 羅家晴 林劍 最後更新日期： 2021-03-30 19:31

全國人大常委會今日（30日）通過修訂《基本法》附件一及二，香港選舉制度大變，包括立法會採用「432」比例，選委會議員佔40席，並設立候選人資格審查委員會，審查各級選舉參選人，由國家安全委員會審查作DQ決定。 特首林鄭月娥下午4時舉行記者會，她表示特區政府堅定支持新修訂的基本法附件一及二，是繼去年港區國安法，中央再次出手，令香港回到「一國兩制」正確軌道。 她指未來有三方面工作，包括公眾解說、本地立法及安排選舉，本地立法方面，需定義界別分組法定機構、諮詢組織及相關團體負責人，亦須設立資格審查委員會，並一併修例設立「關愛隊」、電子投票等。 林鄭指，政府目標是4月中提交條例草案，以綜合方式處理，期望5月底完成審議三讀通過，至6月進行選民登記。她指，計劃9月先舉行選委會選舉，12月改選立法會，現屆立法會繼續運作至10月中下旬。

【17:42】林鄭月娥指，候選人資格審查委員會成員不存在終身制，是由主要官員按職位擔任資審委成員。被問到審委會的組成和國安委的角色會否與特首有利益衝突，她稱之前已答過這個問題，但重申若市民日後看到有特首參選人被不合理地DQ，社會也不會接受。

【17:40】被問到人大常委會DQ政改「五部曲」，會否擔心會有市民投白票抗議，林鄭稱不需用「DQ」這個字眼，強調是「完善」香港選舉制度。她稱既然有新修訂的《基本法》附件一及二，舊的附件包括當時的「五部曲」就不適用，這不代表政制不會前進。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

立會新增商界議席 林鄭：無人可反對中資重要性

【17:26】被問到功能組別為何新增商界（第三）、合併醫學界和衛生服務界，以及資訊科技界與創新科技界有何分別。

林鄭稱，商界（第三）是香港中國企業協會，她稱無人可以反對中資在商界的重要性，目前2000多間上市公司中，有一半是中資，市值更超過七成，強調更在香港參與不少公益慈善。對於合併醫學界和衛生服務界，林鄭指，因兩者都與醫療有關，醫生和護士亦是合作伙伴，故將兩者合併。

至於資訊科技界，她稱該界別一直困擾政府，因其選民基礎不清晰，既不是專業界別行業，亦無法定註冊，故認為要重新檢視。她又指，創新科技界對香港發展重要，有大量科技創新團體，故不會由個人票產生。林鄭強調，每個界別的改動都有理由，不是隨意改動。

對於取消「超級區議會」議席後，不少市民只餘下一票，但有人可以手持42票，被問是否不公平？林鄭稱，選舉條例沒有硬性規定，所有人持有的選票數目相同，又指不少市民在地區有一票、若是專業人士可多一票、若是選委會成員可再多一票，但她不認為這個現象是不公平。

【17:20】港台記者問到，選委有一半議席都是和中央相關，能否確保他們對香港熟悉、愛國者治港是否就可以犧牲港人治港和高度自治。林鄭指，由提名產生選委到今日都有，如宗教界，今次改制後會有156個席位由提名產生，分布於不同界別。但她強調，不是都由中央提名，提名者都是香港人，機構只是和內地有關係，但分部都在香港，他們都對香港熟悉，而且是社會的精英。她不同意高教界被「連根拔起」的說法，而是與教育界合併，反問「教育就教育」，為何要再細分。

地區直選的分區方面，林鄭指由於時間緊迫，初步而言會將四百個區議會選區，組合成10個分區，當然最重要是地理上合理、人口分布平均。鄧忍光補充指，初步而言將452個小選區重新組合，成為10個大區，最重要是合乎選管會劃界基本原則。

【17:15】就資格審查委員會決定不容司法覆核和提出訴訟，林鄭稱，雖然她是特區維護國家安全委員會主席，但公眾仍然可以提意見，若社會認為有參選人不應被取消參選資格，同樣會作出質疑。林鄭又指，回歸後中央一直以普選產生行政長官和立法會為目標，2014年她更負責推銷政改，反問是誰拒絕方案，故認為不能責怪港府和中央。

林鄭稱，自2014年起的佔領運動、旺角騷亂及立法會「35+」等，讓市民感擔憂，因此中央決定改革香港選舉制度。她強調，《基本法》第45及68條仍然存在，目標同樣是普選產生行政長官和立法會。

選委會召集人料由政協副主席擔任 不參與政府管治

新組成的選委會將會首設「召集人」制度，總召集人由擔任國家領導職務的選舉委員會委員擔任，總召集人在選舉委員會每個界別各指定若干名召集人。林鄭表示，召集人不是由她委任，不會對於香港政府管治有影響力，召集人制度只會在選舉期間出現特殊情況才會啟動。她相信召集人將會是政協副主席，至於實際是由任何人擔任，她指不是能夠由她講。現時兩名香港政協副主席是董建華、梁振英。

對於外界質疑分組委員會、滅罪委員會和防火委員會成員只是區議會選舉敗將，無資格擔任選委，林鄭指出，上述三個委員會具代表性，當有很多委員會的歷史較區議會長，例如減罪會在1973年成立、分區委員會在1972年成立。

林鄭：過去太政治化 料改制後更多有能之士參與管治

【16:59】新華社記者問到，資審會的決定如何保障公平公正；如何保障參與體制的愛國者都是有能力。

林鄭表示，資審審查由有志參選的人，審查委員會替代原有選舉主任的職能，今次人大「完善」選舉制度，是把原有的功能提升一個層次。資審會由幾名主要官員擔任，好處其一是他們都是香港管治團隊的人，有管治經驗、本身已獲中央任命和信任。這個規格對於公平公正有保障。

她指，引進了國安審查後，當國安處覺得一個人可能危害國安，會把個案交給國安委。始終單靠國安委也很難全部參選人都審視一遍，因此按國安法，初步工作會交由警務處國安處。因此，她認為新制比舊制更更穩固。

至於治港者的能力問題，林鄭指這問題問得好，「完善」制度一大目的就是提升特區治理效能。她指過去一段長時間，很多有才幹的人都不願做官員、參選，因為香港太政治化、太亂。她相信新制下，會有更多有能之士，參與香港的治理，這只能表示「期盼」。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

冀市民明白中央「用心良苦」

【16:45】林鄭月娥指，任何民主制度要考慮很多因素，沒有一套民主制度是放諸四海皆準，一定要先考慮憲制秩序，強調香港特區是「一國兩制」，是中國不可分離的一部分，要求政治體制內的人愛國者，就是香港這一套民主制度先可滿足的條件。

林鄭指，香港的實際情況就是出現了幾年亂象，選舉制度的漏洞令人有機可乘，她舉出宣傳修改附件一、二的小冊子中的亂象事件簿，就可看到議會過去幾年面對哪些亂象，她希望市民明白中央是用心良苦，又指有人形容國安法加上修改選舉制度，是—套「組合拳」。

稱不應將民主派等同「不愛國」

【16:43】對於選舉制度改革後，由警方國安公署審查參選人資格，被問到警方負責執法，由他們篩選參選人是否權力過大？林鄭稱，《國安法》列明警務處處理進行反干預調查和開展國家安全審查，而且國安處有人手、資源，只是依法辦事，用好警務處的資源。

被問到由主要官員擔任資格審查委員會成員，是否行政干預立法。林鄭稱，外界有人擔心成為委員後會被起底、制裁等，故由主要官員擔任適合，強調中央都希望由信任的人士擔任。她認為不是行政干預，而是適當安排。

至於立法會參選人需要有五個界別提名，特別第五界別由人大、政協等組成，民主派是否無法參選？林鄭指，修改後任何人參選都需要在五個界別取得提名，她認為目的是令參選人獲方方面面支持，有廣泛代表性。她稱大家不應將民主派等同「不愛國」，認為這樣對他們不公道，林鄭指過去、今日、未來都會有民主派人士愛國，不會因為他們民主而不愛國。她表示，只要是愛國者，任何人都能向人大、政協和全國性組織代表拿提名，不會因為某個政治立場而不成功。林鄭又指，大家可向人大、政協查問，是否會封殺式民主派人士，不讓他們拿提名。

資審會由特區主要官員擔任 決定不可推翻

【16:36】《香港01》記者問到，資格審查委員會如何組成、是否有任期限制，若其決定不可推翻，如何確保參選權。

林鄭回應指，新制要確保參選、進入政治體制的人都是愛國者，這在本地法律是有所根據，本身香港已有選舉主任的制度，固然不是新事物，現在只是由資審會替代選舉主任的工作。

她指，初步而言資審會的成員不會很多，由幾位特區主要官員擔任，好處是屬於管治團隊，亦是經過中央任命，值得信任。林鄭指，警隊國安處會審查候選人很多東西，確認其是否擁護基本法、效忠特區，每一個參選人都要審；當警方國安處對一些候選人有所疑問，就會交由國安委審視，這是根據《國安法》第17條的職能，即警務處國安處的第4項職責，包括進行國家安全審查。

國安委作決定後，會提交意見書，是否認定特定參選人是否乎合資格，再交給資審會。資審會就可以決定，是否按意見書的內容決定參選資格。她強調，資審會決定不能訴訟的安排，合乎《國安法》中國安委決定不能透露、不能司法覆核的規定。

林鄭月娥與政制局長曾國衞見記者，介紹本地立法工作。（梁鵬威攝）

【16:20】林鄭月娥表示，人大常委會繼去年《國安法》後，再次在國家層面出手，是特區制度和政治制度上的一大舉措，令「一國兩制」可回到軌道、正本清源，指政府已製作小冊子，將會安排很多解說工作，包括司局長舉辦座談會，介紹修改附件一、二的內容，她感謝中央在修例過程中，吸納了她及政府的意見。

林鄭指，特區政府將全面配合修例工作，政府有三項重要工作；一是公眾解說，林鄭指解說工作是至為重要，這樣才能令香港長治久安、聚焦經濟及民生，又指《國安法》令香港社會基本上已回復穩定，令真正的安全是要做到政治和政權安全，又指政府提交修訂草案後，更須進行解說工作。

第二項、第三項工作分別是本地立法及安排三場選舉。林鄭指，人大修訂《基本法》附件一、二的內容很具體和細緻，當中有很多內容須本地法律化，當中須界定選委會中法定機構、團體、諮詢架構、合資格團體的選民資格問題等。