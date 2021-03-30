人大常委全票通過改基本法附件　敲定「432」方案　取消區會選委

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-30 13:06

全國人大會議早前通過「完善香港選舉制度」的決定，人大常委會今日（30日）通過修改《基本法》附件一及附件二，即行政長官及立法會的產生辦法。全國人大常委譚耀宗表示，修訂獲全票通過，會上響起熱烈掌聲。 他透露，立法會增至90席的具體分布為「432」，即選舉委員會佔40席；選委會方面，區議員不再納入選舉委員會中，並新增愛國愛港團體。 新華社報道，國家主席習近平簽署主席令，予以公佈經修訂的《基本法》附件一及二，自3月31日起施行。

增愛國組織名額、功能界別改團體票

譚耀宗表示，在修訂期間，中央派人到港聽取了各界意見，充分掌握各界看法，認為今次修改有堅實民意基礎，進一步落實了愛國者治港的理念，「有力阻止亂港分子利用選舉進入到選舉委員會和立法會的企圖，真正選出真誠擁護一國兩制，有能力服務社會、服務市民、而不是搞破壞的人。」

他提到，本次修訂在選舉委員會中有兩處變化，一是增加了愛國愛港團體、政協委員的名額以及全國性組織的代表的參與，讓更多的愛國愛港人士能參與到選委會中。二是恢復功能團體的以團體選民為主來選出代表，體現了《基本法》的均衡參與原則，更多來自不同階層的團體納入其中，無論界別人數多少，都有機會參與到選委會中，這使得選委會的覆蓋面更廣，代表性更強。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

區議員不再納入選舉委員會

此外，譚耀宗指，區議員不再納入選舉委員會中，這是根據《基本法》第97條的精神，讓區議會「去政治化」，回歸到為社區居民服務的功能，「而不是成為反中亂港分子癱瘓政府，破壞『一國兩制』的平台。」

他又透露，立法會分佈為「40-30-20」的比例，選委會佔40席，認為不僅能確保愛國愛港者進入立法會，更重要是在立法會可發揮真正的角色，與特區政府既相互配合，又相互制衡和監督。