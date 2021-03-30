民研：林鄭評分回升至32.8分　惟港府滿意率淨值跌8個百份點

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-30 22:46

香港民意研究所今日（30日）發佈特首及政府民望調查，行政長官林鄭月娥的評分為32.8分，較上次調查上升3.4分，但特區政府滿意率淨值則下跌8個百份點。

林鄭支持率淨值為負50個百份點

民研在3月22日至25日進行調查，取得1,001個樣本。結果發現，林鄭評分為32.8分，較3月8至12日的調查回升3.4分，即重回1月底以來的水平。而林鄭的支持率淨值亦上升4個百份點，至負50個百份點。

特區政府方面，滿意率為21個百份點，較上次調查跌兩個百份點，不滿意率則為62個百份點，上升6個百份點，令到滿意率淨值下跌8個百份點，至負42個百份點。特區政府信任淨值為負21個百份點，較上次下跌7個百份點。

對於現時政治情況，淨意率淨值為負41個百份點，上升兩個百份點。民生狀況滿意率淨值為負48個百份點，下跌5個百份點。經濟狀況滿意率為負54個百份點，上升兩個百份點。

行政會議成員陳智思最高分 葉劉緊隨其後

今次調查亦就行政會議成員評分，在認知程度最高的五名成員之中，以陳智思得分最高，為34.2分，較2020年9月2至4日的調查上升4.6分。第二位是葉劉淑儀，有32.8分，上升1.8分。湯家驊有32.5分，上升5.7分，葉國謙有30分，上升3.2分，張宇人有27.9分，上升1.4分。

今次調查前的重大新聞事件，為全國人大修改香港選舉辦法，以及香港發生多宗接種疫苗後死亡個案，另外亦有在半山區突擊封區檢疫。