林卓廷辭任北區區議員　即時結束議員生涯：正還柙無法履職

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-31 17:02

民主黨前立法會議員林卓廷，在2月28日被捕後一直還柙不准保釋，已辭去北區區議員職務，今日（3月31日）生效。

▼林卓廷2月28日到警署報到時情況，其後正式被控串謀顛覆國家政權罪▼

林卓廷在2020年多次被捕，今年2月28日因參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪，現正還柙。林透過團隊向民政事務署署長謝小華辭去區議員一職。

林卓廷在2015年以2,390票於石湖墟選區當選北區區議員，在2019年以3,926票連任。

當選後致力反圍標 惟長時間不能履職「不如歸去」

林卓廷透過facebook發表兩幫公開信，一封致香港市民，指辭去北區區議員後正式結束議員生涯，感謝市民支持。林曾出任廉政公署調查主任，他表示在區議會一直以「反貪腐，反圍標」為目標，至今「原本由黑幫操控，掠奪小業主血汗積蓄的樓宇維修圍標集團，已近銷聲匿跡」。

他指，自己自知政權不容他宣誓，同時身陷牢獄，相當一段時間不能履行議員之職，「與其強佔議席不如歸去」。

而林卓廷致北區居民的公開信，則為未能完成任期而致歉，又表示團隊會盡力安排跟進工作，維持服務至最後一刻。

林卓廷在2020年11月，與民主派議員總辭立法會議員。

林卓廷是繼新民主同盟范國威之後，最近遲職的高知名度泛民區議員。范國威在3月18日表示，因還柙期間未能履行職務，而辭去西貢區議員一職。