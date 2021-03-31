選舉大改革︱如何判斷愛國者？鄭若驊：可參考104條正、負面清單

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-31 14:48

全國人大常委會昨日（30日）全票通過修訂《基本法》附件一及二，律政司司長鄭若驊接受《鳳凰衛視》訪問表示，支持相關修訂，相信完善制度會提升香港治理能力，令一國兩制行穩致遠。鄭若驊強調，律政司將立即啟動本地修例程序，推動未來的三場選舉。 對於如何判斷一個人是否「愛國者」，鄭若驊認為，可參考《基本法》第104條宣誓條例，已經列出「擁護」、「效忠」的正面和負面清單，強調法例上已清楚列明怎樣判斷參選人的行為。

相信制度完善後可提升治理能力

鄭若驊在訪問中表示，完善選舉制度可通過選舉委員會，均衡、有序地擴大社會的政治參與度，令政治制度更有廣代表性。她認為制度完善後可提升治理能力，一國兩制能行穩致遠，同時維護國家主權、安全和發展利益。

鄭若驊又指，「愛國者治港」是參選者的基本原則，任何地方參政者都應愛國。她認為「愛國」包括不會損害國家和香港利益、不做破壞國家主權的事，從憲法的層面，愛國者須保護國家主權、領土主權和安全，「不會勾結外國勢力，侵打自己國家。」

鄭若驊：正、負面清單為擁護《基本法》和效忠特區作具體定義

被問到怎樣是「愛國者治港」，鄭若驊稱根據《基本法》第104條宣誓條例，列明要效忠中華人民共和國香港特別行政區，當中提出的6項正面和9項負面清單，為擁護《基本法》和效忠特區作出具體定義。鄭若驊認為，有關清單是良好的法律基礎，判斷參選人是否愛國。

鄭若驊稱，律政司會配合人大常委會修訂《基本法》附件一及二後，修改大約二十部本地的主體及附屬法例。她又指，由於選委會的工作涉及特首選舉、產生部份立法會議員和提名特首、立法會候選人，因此特首、選委會和立法會選舉是環環相扣。鄭若驊強調，當局會以綜合條例草案處理修例工作，方便審議，讓各條例銜接得更好。