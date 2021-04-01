葉國謙倡擁外國護照不得參選選委　馬恩國：憑什麼強加條件？

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-01 18:10

全國人大常委會前日（3月30日）通過修改香港選舉制度。港區人大代表葉國謙今日（4月1日）接受民主黨前主席劉慧卿訪問時提到，持外國護照／居留權人士不應參與選委會選舉，就算新制沒有明文規定持外國護照／居留權者不可參選，都會呼籲選民不要投給那些人。他又斷然表示，不會再循任何途徑包括選委會，重返立法會。

政制及內地事務局局長曾國衞昨日在立法會會議上表示，持外國護照／居留權人士仍可參選選委，只不過不能循選委會界別晉身立法會。但葉國謙表示，個人認為即使選委會選舉，亦不應該容許持外國居留權人士參加，因為現行制度下容許立法會12個功能界別立法會議員擁有外國居留權，是基於照顧回歸前後的實際情況而決定。但時至今日，他認為參選者不應該持有外國護照：「就算（日後）沒有明文規定（持外國護照者不能參選），我都會叫人不要投給那些人。如果有明文規定，我也會支持（不讓那些人參選）。」

不擔心民建聯勢力削弱

被問到是否擔心分區直選議席大減後，民建聯勢力會削弱，葉國謙表示無這方面想法，因為民建聯成員一樣可循其他界別晉身立法會。他表明不會怕紫荊黨等「新建制派」搶票，認為建制派內有良性競爭是合適的，任何政黨都不可能「坐足一世」，只要有能力，就可爭取市民支持，他亦相信民建聯與北京的聯繫非常足夠。

葉國謙於回歸後首屆立法會，正是循選委會界別當選，有記者問到是否有意重返議會，葉表明「不會」。他笑稱，自己已年近七十，也不像劉慧卿般仍然中氣十足、觀察敏銳，應該讓多一點後輩有機會參選。

葉國謙接受劉慧卿訪問，談改制後的選舉。（直播截圖）

馬恩國：不能將個人要求強加於附件

中國法學會理事、民建聯馬恩國向《香港01》記者表示，不會回應個人國籍議題，但指《基本法》從來沒有要求選委不可有外國護照／居留權，新修訂的附件一、二也沒有這樣寫，不能將個人的要求強加於附件中：「中央也沒有這樣要求，他（葉國謙）憑什麼加這個條件？」

馬恩國。（資料圖片）

▼選舉委員會界別改變▼