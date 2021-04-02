食肆換氣量│專家羅國湧倡換氣「上向下走」　能有效減粒子懸浮

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-02 11:34

尖沙咀K11 MUSEA早前爆發50人群組感染的名潮食館被終止租約，政府專家顧問袁國勇指，鮮風量僅達申請牌照要求的三分一。獲名潮食館委聘的理大機械工程學系客座副教授羅國湧表示，根據機電署委託港大團體在食肆內進行追蹤氣體測試，顯示該處的通風量沒有問題，相信港大的做法較為準確。 另外，政府要求食肆4月底在鮮風換氣方面達到每小時6次的要求，違者有罰則。羅指，食肆增設有關系統時較理想的換氣方式，是讓空氣從上向下走，有如手術室的設計。他解釋，這設計雖然較難做到，但能有效減少粒子在空氣懸浮。

羅國湧在商台節目中表示，有關換氣率的達標要求包括多重關卡，其中一項為每人每小時17立方米的送風量。就名潮食館的換氣量最後顯示為足夠的原因，他指，是根據機電署委託港大進行追蹤氣體測試，以檢視氣體在室內的衰減時間，從而得知道通風效率，他相信港大的做法較為準確。

通風系統內有病毒殘餘物屬情況正常

羅國湧認為，如果有人在該處室內而不知道自己帶病，其實不一定只是透過空氣傳播病毒，亦可以經碗碟接觸等方式傳播，因為會在物品上留有殘留物，故勤洗手才如此重要。他又指，該處的通風系統內有病毒殘餘物屬情況正常，因為設計上，正是依靠它們將空氣當中的污染物換走，如果通風系統內沒有污染物，才顯示該處沒有正常運作。