民研發聲明稱向來奉公守法　會繼續獨立研究各地民情民意

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-02 16:31

香港民意研究所昨（1日）發表聲明指，民意民意研究團隊一直以來都奉公守法，將來也不會改變。民研認為，在任何情況下都需要推動科學和民主精神，並會繼續對香港和世界各地的民情民意進行獨立和科學研究，讓普羅大眾的聲音得以彰顯。

民研認為，隨着香港社會政治環境的變化，作為獨立科研機構的角色將比以往更加重要，未來會不斷檢討和修訂研究方法、數據資訊安全政策和公眾參與倡議，以保持民研在本地和國際研究領域的領導角色。

民研又指，由於《基本法》明文保障了新聞、言論、出版、通訊和學術研究的自由，民研會繼續鼓勵成員、合作伙伴和香港各界人士依據法律保障下的自由表達意見。

警方就初選案搜查 民研：搜令並無授權警方檢取新聞材料

警方今年1月曾就民主派初選案，到民研辦公室搜查，並檢走電腦、伺服器等物品。民研表示，在律師團隊的協助下正與律政司討論，訂立「共同檢查被檢取物品」規程。民研諮詢法律意見後認為，有關搜令並無授權警方檢取新聞材料，但律政司並不同意。

不過，民研稱律政司目前暫時願意在完成共同檢查前，不開封及不檢視搜得的新聞材料。民研會繼續和在此範疇富有經驗的專業法律團隊共同努力，並不時向公眾更新進度。