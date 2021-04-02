巫堃泰《給香港的信》致羈留人士　港台指有爭議　急抽起兼換嘉賓

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-02 15:49

香港電台新任廣播處長李百全於上月一日上任後，抽起了不少已錄製的節目，當中包括《鏗鏘集》及《香港故事》等等。今日（2日）再有節目內容被「抽起」，屯門區議員巫堃泰周三（3月31日）為港台節目《給香港的信》錄音，原定於周日（4日）播出，內容是向一名正在被羈留的人說聲復活節快樂。惟他於昨日（4月1日）收到節目監制通知，指按現時港台的新編採標準，錄播的信被視為有爭議，需要檢視後方能播放，故此未能於本周日播出，

翻看資料，現時有關節目，其嘉賓臨時改為港台顧問委員會前主席陳建強。

香港電台近日連環抽起已錄製的節目。（資料圖片/盧翊銘攝）

巫堃泰於社交平台中表示，被「抽起」的錄音內容，是寫予一位他經常公務探訪、正在被羈留的人，內容大約提到基督降生成人，為了人類開啟天堂之門而受難至死，他說是希望被囚者在獄中參與復活禮儀時，都能夠扣連自身經歷而有另一番體會。又指現在即使區議會大勝，區政都舉步為艱，加上香港的新常態，支持民主的人如不能放下包袱去承認輸了一役，重新上路，實在難以走出既有死胡同。

香港電台新任廣播處長李百全於上月一日上任後，不少節目因受「整頓」而抽起已錄製的內容。（資料圖片 / 張浩維攝）

他說，錄音完畢後的翌日，編輯說按港台的新編採標準，信件被視為有爭議，需要檢視後方能播放，故此未能於本周日，經過大氣電波播放，巫說沒有太大感覺，尊重港台編輯自主，而在港台未有決定前，暫時不會公開全文，以免增添職員們的工作量。

巫堃泰於社交平台中表示，被「抽起」的錄音內容，是寫予一位他經常公務探訪、正在被羈留的人。（巫堃泰fb截圖）

巫堃泰於社交平台中表示，被「抽起」的錄音內容，是寫予一位他經常公務探訪、正在被羈留的人。（資料圖片/李澤彤攝）

新任廣播處長李百全於上月一日上任後，不少節目內容遭抽起，另外，周三（3月31日）有消息指，港台電台部今日收到管理層通知，要求暫停將作品送交參加任何獎項遴選，就算已提交的參賽作品，亦要去信主辦單位要求退賽。

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