人權新聞獎指因疫情取消頒獎禮　重申不撤回港台參賽作品

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-01 16:40

人權新聞獎籌委會今（4月1日）宣布，因疫情及政府限制人群聚集，2021年人權新聞獎頒獎禮將會取消，得獎名單將於5月6日在網上公布。 港台早前指因要檢討提名節目參與遴選獎項的機制，去信人權新聞獎，要求撤回已報名競逐人權新聞獎獎項的所有作品。人權新聞獎籌委會表示收到通知，但重申評選程序已經展開 ，加上僅接受報名者本人的退賽申請，故拒絕有關要求，未有撤回任何香港電台的參賽作品。

人權新聞獎由香港外國記者會、國際特赦組織香港分會及香港記者協會合辦，籌委會表示，因疫情仍存在不確定性，以及政府限制人群聚集活動，將會取消2021年人權新聞獎頒獎禮。會方指今屆共收到549 份中、英文作品，較去年上升12.5%。

取消頒獎禮 5月6日公布得獎名單

會方表示，得獎名單將於5月6日在網上公布，而「一人一票最佳新聞圖片獎」則於今日開放予公眾投票，新聞圖片作品將在香港外國記者會展出。籌委會又指，「近年亞洲區內多個政府對基本人權包括出版自由、新聞自由及表達自由之侵害變本加厲，令舉辦此獎項以表揚優秀的人權新聞，更形重要。」

籌委會重申已開始評選程序 未撤回港台作品

港台早前指因要檢討提名節目參與遴選獎項的機制，去信人權新聞獎，要求撤回已報名競逐人權新聞獎獎項的所有作品。人權新聞獎籌委會表示收到通，但重申由於評選程序已經展開 ，加上僅接受報名者本人的退賽申請，故拒絕有關要求，未有撤回任何香港電台的參賽作品。

港台節目於去年人權新聞獎中獲得多個獎項，包括《鏗鏘集》反修例運動系獲紀錄片大獎，《視點31》中國大數據生活系列獲優異獎等。