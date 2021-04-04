選委會新增「科技創新界」　林鄭：反映完善選舉制度總體思路

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-04 23:14

全國人大常委會上周二（30日）通過修改《基本法》附件一及附件二，即行政長官及立法會的產生辦法。特首林鄭月娥今（4日）在facebook表示，中大工程學院副院長黃錦輝教授日前在報章稱，選委會新增「科技創新界」反映中央和特區政府重視創新科技，顯示創科對香港未來發展會加強作用，她認為說法「非常中肯」。 林鄭認為，從「科技創新界」的組成和產生辦法，就可說明這次完善選舉制度的總體思路，是要通過1500人的選委會擴大社會均衡有序的政治參與和更廣泛的代表性，以香港的整體利益為依歸。

林鄭稱，兩年前曾在國家科技部部長王志剛訪港期間，安排香港的兩院院士與王志剛見面，討論香港科技發展和促進兩地合作，（林鄭facebook）

選委會新增30席「科技創新界」，其中15席由中國科學院和中國工程院的香港院士中提名產生，另外15席則由本港創科界內具代表性的機構、組織或團體經本地選舉法律規定為團體選民經選舉產生。林鄭稱，這30位選委會委員都是在創科界舉足輕重，經界別内團體選出擔任立法會「科技創新」功能團體的議員，亦肯定非泛泛之輩。

林鄭又指，兩年前曾在國家科技部部長王志剛訪港期間，安排香港的兩院院士與王志剛見面，討論香港科技發展和促進兩地合作，她期待多位香港院士日後能在香港政治體制中出一分力。