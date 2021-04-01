林鄭指破壞力量存在已久　修例風波改變政局「不是她個人問題」

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-01 23:25

2019年修例風波，激化香港社會、政治矛盾，令中央決心為《港區國安法》立法，又修改香港選舉制度。當年提出《逃犯條例》修訂的行政長官林鄭月娥接受傳媒訪問時表示，事件發展至今不是她個人問題，又指自己不是一個喜歡後悔的人。

林鄭月娥接受《有線新聞》專訪時表示，中央要實施《港區國安法》和修改香港選舉制度，這麼大的事情要由天時、地利、人和促成，不是她個人問題。

她說，如果不是有人要鼓吹港獨，如果不是有人要提出「35+」攬炒，「如果不是第六屆立法會自2016年10月有這麼大的亂象」（意指宣誓風波及之後的事件），無論是中央或特區政府或是她本人，都看不到有關（訂立國安法和修改選舉制度）的必要性、迫切性。

稱自己非不聽意見的人 曾努力凝聚共識

林鄭說，這一屆政府最能夠體現中央與特區關係，中央行使對特區管治權，特區亦行使自治權。至於國安法及選舉制度均由中央出手，林鄭說：「自己解決不到的問題，中央用中央權力解決。自己解決不到的問題，中央幫你解決。」

修例初期外界批評她不聽意見強行闖關，林鄭月娥在訪問時表示：「我是一個很有原則性的人，我不是一個不聽人意見的人。」她說，自己是唯一一個幾份《施政報告》都獲得通過的行政長官，有努力凝聚共識。

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她認為，社會上有股力量，只要政府做出被人視為讓香港和內地可以融合得更好的事，或者鞏固中央在香港「一國兩制」的管治，這種力量就會去破壞，「『一地兩檢』如是、國安法如是，當年的國民教育如是，普選行政長官都被推翻，證明這股力量存在香港已久，不過藉着修例風波爆發出來。」

修例風波引起社會動盪，林鄭指自己「不是一個喜歡後悔的人」，又說會繼續努力去做應該做的事，能在任內完善「一國兩制」感到安慰。

對於事件過後中央是否更信任她，林鄭說不能答這個問題，着記者詢問中央。