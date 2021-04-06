聶德權：完善選舉制度應與國安法一併解讀　中央著緊港深層次問題

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-06 12:45

北京出手改革香港政制，公務員事務局長聶德權表示，修改《基本法》附件一及二對香港往後發展至為關鍵，指選舉安排的修訂細節固然重要，但不能單獨看完善選舉制度，而要與《港區國安法》一併解讀。他指兩者都是國家及憲制層面上的重大舉措，同樣關乎能否貫徹落實「一國兩制」，以及能否回到訂立時的初心。

聶德權今日（6日）在Facebook表示，上周與公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵主持行政主任職系首長級同事解說會，分享是次中央舉措的內容和考量。他指，制定《香港國安法》，就是要保障國家安全；完善選舉制度，就是要保障進入香港特區政治體制的人員都符合愛國者的要求，兩者是一套組合拳，確保「一國兩制」可以行穩致遠。

曾任駐京辦主任、政制及內地事務局局長的聶德權指，過往與內地及中央機關有較多接觸，令他堅信中央是誠心誠意希望「一國兩制」能成功貫徹落實，希望香港發揮本身優勢，亦非常希望解決特區存在已久的深層次問題，因為這些都直接影響市民，尤其是基層市民的生活，中央對此是很著緊，「所以大家會發現，歷任特首向中央提出一些措施時，中央政府便二話不說地支持。中央對『一國兩制』的支持及期望它能成功，是很清晰的。」

他又指，公務員是行政機關內的重要組成部份，任何社會制度及措施的改動，都要齊心努力推動，指公務員到內地多走多看，絕對有助深入認識國家發展。