建制倡收回律師團體自我監管權　葉巧琦：若由政府監管具利益衝突

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-12 12:04

香港法律界近月屢遭建制派狙擊，香港律師會前會長蘇紹聰日前接受報章訪問時稱，律師團體應該政治中立，若被政治團體控制便不再是政治中立，應收回其自我監管的權力。民建聯立法會議員張國鈞建議政府修改《法律執業者條例》規管律師團體，包括收回自我監管權，由政府部門或成立獨立法定組織代替。 大律師公會副主席葉巧琦今日（12日）於電台節目表示，公會的自我監管機制行之有效，「一路做得唔錯」，沒有證據顯示公會在這方面有缺失。她認為，法律界緊張行業名聲，由公會自我監管更可維持法律界的專業形象，若由政府部門代替反而會出現利益衝突，或降低公信力。

稱不能因法律問題具政治元素而不發聲

葉巧琦指，公會具有自我監管的權力，包括監管成員有否違規，執業時會否出現問題等。她形容，公會在自我監管方面「一路做得唔錯」，沒有證據顯示公會有做得不足之處。她說，進行改革要有原因和理據，「淨係聽到聲音，聽唔到有任何特別理由，要收回（公會）自我監管權力。」

她續指，法律界緊張業界名聲，嚴格監管成員，認為由公會自我監管更可維持法律界的專業形象，很多普通法地區均由法律界自律監管。她說，政府有很多工作外判給大律師，若由政府部門取代公會進行監管，反而會引起利益衝突，亦削弱業界的自主獨立性。

她強調，大律師公會是法律團體，並非政治團體，公會一直按照憲章，就不同法律問題提供意見，當中不少法律議題涉及政治元素，例如《逃犯條例》、一地兩檢等，公會不能因有關法律問題具政治元素或背景便不發聲。