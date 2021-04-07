葛珮帆倡合併大律師、律師　黨友馬恩國斥外行人：管好IT界先啦！

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-07 15:17

香港司法界近月不時遭建制派狙擊，民建聯立法會議員葛珮帆日前接受《大公報》訪問時表示，香港至今仿效英國保留大律師是毫無意義，既增加訴訟費用，又給予部分人過高權力，屬「巨大漏洞」，更稱「大律師公會根本就不應該存在」。 葛珮帆言論一出，隨即引起熱議，其黨友、香港法學交流基金會主席兼大律師馬恩國反駁，指葛珮帆未讀過法律學位，外行人管內行人，言論令法律界反感，著對方「管好IT界先啦！」

馬恩國：大律師變律師就唔反政府？

馬恩國接受《香港01》查詢時指，葛珮帆的建議在政治上無效果，「大律師變咗律師，個班大律師係咪就唔係黃絲、唔反政府？」他認同，政治上大律師公會有問題需要處理，但並非要處理「大律師」這職業，「大律師入面都有藍絲，我咪係囉。」

他批評葛珮帆外行人管內行人，「佢管好IT界先啦，法律學位都未讀過，又未執業過」，又稱大律師經過苦讀才得到這榮譽，取掉大律師的名銜會令法律界反感，「你咁樣唔係幫緊中央。」

對於今次高調反駁黨友，他強調自己只是在「講道理」，「唔係政治歸邊，（葛珮帆）黨唔黨友係另一回事。」

大律師公會主席夏博義今年1月上任，即提出修改《港區國安法》條文，被港澳辦、中聯辦點名批評挑戰國家主權底線。夏博義之後被指曾任英國市議員，現時仍是英國自由民主黨成員，全國政協副主席梁振英多次發文狙擊，要求夏博義辭職。

馬恩國：外國律師和大律師專業無結合

對於葛珮帆建議盡快檢討香港律師制度，舉例指英國律師和大律師專業正邁向結合，馬恩國反駁指，英國和澳洲等地的律師和大律師專業並無結合，訓練內容、時間和發牌機構也有不同，只是有人可能做了數年事務律師，再轉為大律師，擁有兩個名銜，因而有人誤解，強調「大律師」與「律師」的工作性質不同。

他形容兩者分別猶如「普通科醫生」及「專科醫生」，「唔能夠叫個普通科醫生去幫人做心臟科手術。」

張國鈞建議政府修改《法律執業者條例》規管律師團體，包括收回自我監管權。（資料圖片/張浩維攝）

張國鈞質疑大狀公會變政治組織 可收回自我監管權

此外，民建聯立法會議員張國鈞接受傳媒訪問時指，大律師公會常以專業身分就政治議題發表意見，但會以「法律」角度包裝，難以界定是否過分參與政治，或已成為政治團體，不過若律師團體以政治為先，對社會沒有好處。

他建議政府修改《法律執業者條例》規管律師團體，包括收回自我監管權，由政治部門或成立獨立法定組織代替，法定組織可加入業界、非業界人士和政府官員，做法與地產代理監管局相似。