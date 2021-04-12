梁振英：變革必先觸及某些既得利益　批香港制度運作愈來愈慢

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-12 16:54

全國政協副主席、前特首梁振英今日（12日）出席民建聯主席李慧琼的網台節目期間，提到香港制度在過去運作得愈來愈慢，一塊土地的用途都可以不斷爭拗，令香港「企定定、停滯不前」，被中國內地遠遠超前。他認為，香港如要變革就必先觸及某些既得利益。

梁振英出席民建聯主席李慧琼的網台節目。（直播截圖）

梁振英指，過去香港太過泛政治化，雖然現時國安問題已禁絕、選舉制度亦正在處理，但香港要關注的不止於此，經濟、社會、民生等方面都有許多問題要處理。梁振英擔心香港的發展，既然國家給予香港支持，港人應把握將「十四五規劃」的機遇，轉化為成果。

「一塊土地的用途都可以不斷爭拗；中醫院要歷時10年（落）」

他指，香港的制度在過去運作得愈來愈慢，一塊土地的用途都可以不斷爭拗；中醫院要歷時10年，才預期在2025年落成。梁振英強調，並非要批評主事官員，而是涉及根本的制度問題「可能佢都好急，但個制度，搞出嚟就係咁樣」，希望香港能痛定思痛、冷靜下來想一想。

梁又表示，變革的過程難免觸及一些既得利益，但正如民建聯主張「變革」，要做到這點，就不可以經常說「想法不同」，談到一定地步，就要集中處理、下決定。

梁振英指，目前香港要首先控制好疫情並與內地通關，但前提是市民要先合作，包括接種疫苗。他又指，特首林鄭月娥上周提及的「來港易」計劃是好事，希望能具體落實，不會出現防疫漏洞。