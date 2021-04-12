收緊查冊｜David Webb質疑許正宇誤導立會　財庫局反駁斥毫無根據

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-12 23:21

立法會財經事務委員會上周討論收緊公司查冊事宜，財經事務及庫務局局長許正宇當時在會上引述數據稱，公司註冊處在58.8萬名董事中，只有8對姓名及身份證頭三個字相同的董事，認為出現無法辨認的機率低。獨立股評人David Webb今天（12日）在個人網頁發文，質疑實際重複的董事數目不止於此，質疑許正宇有誤導立法會之嫌。 財經事務及庫務局晚上發聲明，斥相關說法毫無根據，指部分媒體引述的公司登記冊查冊資料，所採用的部分身份證號碼的比對方法，與新查冊安排下將採納的英文字母及首三個數字的格式不同，即六個數字內任何三個數字而非首三個數字，結果並不可直接比較。

David Webb在網頁以「Chan Chi Keung（陳志強）」為例查冊，指公司註冊處網頁顯示有245個紀錄，根據目前搜尋設定遮蓋身份證其中三個數字，顯示有8對同名、及身份證四個字（包括英文字母）完全相同的「Chan Chi-keung」登記。

Webb指遮蓋董事身分 猶如鼓勵欺詐及貪污

David Webb在網頁以「Chan Chi Keung（陳志強）」為例查冊，指公司註冊處網頁顯示有245個紀錄，根據目前搜尋設定遮蓋身份證其中三個數字，顯示有8對同名、及身份證四個字（包括英文字母）完全相同的「Chan Chi-keung」登記。

David Webb指出，香港可能有數百甚至上千對姓名相同的董事，促請立法會留意事態及披露董事真正同名的數目。他認為，當局做法遮蓋董事身分，猶如鼓勵欺詐及貪污行為。

財經事務及庫務局發言人批評相關說法毫無根據，指部分媒體今天引述網上報道的公司登記冊查冊資料，所採用的部分身份證號碼的比對方法，與新查冊安排下將採納的英文字母及首三個數字的格式不同，即六個數字內任何三個數字而非首三個數字，結果並不可直接比較。

發言人又指，部分引述的相同人士搜尋結果，為已解散、並非仍在公司登記冊上註冊的公司資料。公司註冊處上述統計的結果，能有效說明在新查冊安排下查冊服務的可靠度。

財庫局發言人續指，當局正研究在不公開公司董事的完整個人身分識別號碼以保障個人私隱的原則下，在出現個別董事的部分身分識別號碼和中及／或英文全名相同的極少數情況時，提供更多能讓查冊者辨認有關董事的資料。

David Webb（資料圖片）

二人所述查冊方式有不同

對比David Webb和許正宇的說法，許正宇談及的查冊方法是指身份證英文字母及首三個數字，Webb所述的方法是身份證英文字母加上首兩個數字及最尾的數字。