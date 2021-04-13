林鄭月娥：用安心出行不會強人所難　小童長者可視為「例外情況」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-13 11:56

特首林鄭月娥昨日（12日）宣布，因應本港新冠肺炎疫情趨向緩和，將會以「疫苗氣泡」作為基礎，調整往後的社交距離措施。食肆方面，放寛措施下顧客必須使用「安心出行」應用程式，不再接受「寫紙仔」，否則無法「享用」放寛措施。另外，被勒令關閉的酒吧等6類處所，日後在必須使用「安心出行」的前提下也可有條件復業。 林鄭月娥今早出席行政會議前，再被記者追問關於「安心出行」的使用安排。她表示，使用此應用程式時不會強人所難，有些小童、長者如真的沒有手機，可被視為「例外情況」，盡可能做到以人為本，稍後會商討具體細節。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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稱「黑色暴力」下難以最緊密追蹤 需市民多做一步「嘟一嘟」

《香港01》記者問到，有意見指「安心出行」程式在技術上仍有不公開、不透明之處，而現時不少機構都會打電話向「填紙仔」的人士確認，一樣處理到「亂填」的問題，如何平衡市民的選擇權。

林鄭回應指，自「安心出行」程式推出以來，已有近400萬人下載，使用的處所數以萬計，技術是公開透明的，所有資料都在用家的手機中，唯一的用處就是當有曾到同處所的人確診時，用家就會獲知會，從而由他們決定作什麼行動。至今已有近2萬人因應提醒而前往檢測。

她指，過往已說無數次，程式不存在監控功能，沒有侵犯私隱的問題，只是基於公共衞生，需要市民多行一步「嘟一嘟」，這是為了大家，希望傳媒多幫忙傳達這個訊息，又指有一些國家是用更嚴厲的措施跟蹤人民。林鄭又指，香港由抗疫第一日開始，就知道在十多個月「黑色暴力」、假消息、抹黑、詆譭的環境下，很難做到最緊密的追蹤。

林鄭強調不會強人所難，如有些小孩或老人沒有手機，是可以一定程度上獲豁免。政府人員稍後會和相關業界商討，在接種疫苗、「安心出行」程式方面有何例外情況，盡量不會「一刀切」，希望做到以人為本，寧可行政程序多一點。