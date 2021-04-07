選舉大改革︱高官向多個界別解說：改制可提升特區治理效能

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-07 18:09

全國人大早前通過修訂《基本法》附件一及二，修改香港選舉制度。政府官員連日來向不同界別解說新選舉制度，食物及衞生局局長陳肇始今日（7日）舉行4場解說會，與飲食界、漁農界、中醫藥界和衞生服務界別人士會晤，講解及聽取修改香港選舉制度本地立法的意見。 陳肇始表示，修改選舉制度後，可維護《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，並提升香港特區的治理效能，讓「一國兩制」行穩致遠。她強調，社會穩定和良政善治，才可讓港府聚焦各項經濟民生議題，為市民謀福祉和讓大眾樂業安居。

陳肇始表示，修改選舉制度後，可維護《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，並提升香港特區的治理效能，讓「一國兩制」行穩致遠。（政府新聞網）

陳肇始又指，她將會做好解說工作，闡釋完善香港特區選舉制度的重要性、必要性和合法性，爭取各持份者支持，期望市民大眾同心一致，推展及完成有關立法工作。

商務及經濟發展局長邱騰華今日亦有主持3場解說會，向中小企、旅遊和酒店界別的代表講解及聽取修改香港選舉制度本地立法的意見。邱騰華表示，改制後可解決近年香港社會泛政治化和內耗不斷的困局，提高特區治理效能，讓特區可集中精力處理經濟、民生等事項。他未來數天會向批發及零售、紡織及製衣、電訊、廣播、電影及演藝和出版界別講解有關修訂。

旅遊界立法會議員姚思榮在會後表示，政府期望下周三可以將相關草案交至立法會進行首讀。他又引述對方指，政府一直有與新加坡聯絡，討論重啟旅遊氣泡事宜。

發展局局長黃偉綸與運輸及房屋局局長陳帆今日亦舉行了6場解說會，與建造、運輸及相關專業界別交流，出席者包括來自建造界、工程界、測量及都市規劃界、建築及園境界、地產界及航運交通界的代表。

黃偉綸在會上強調，完善選舉制度，建立一套符合「一國兩制」制度體系、符合香港實際情況、落實「愛國者治港」的政治體制，有其重要性、必要性和迫切性，以有效解決近年香港社會泛政治化和內耗不斷的困局，撥亂反正，切實提高特區的治理效能，讓特區更聚焦推動經濟發展、改善民生等政策，包括處理土地及房屋供應等問題，確保香港長期繁榮穩定。

陳帆亦表示，完善選舉制度，確保全面落實「愛國者治港」，《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序和「港人治港」的基本政治倫理才能得到有效維護，各種深層次問題才能得到有效解決，讓香港可以結束政治爭鬥、社會撕裂，聚焦民生、經濟和發展；讓香港可以用好自身的獨特優勢，並在中央的大力支持下，確保「一國兩制」行穩致遠，香港長治久安。

保安局局長李家超則舉行了3場解說會，分別與中西區、離島區和屯門區的撲滅罪行委員會、防火委員會，以及分區委員會代表會面。李家超強調，完善香港選舉制度進一步提升了選舉制度的廣泛代表性和均衡參與，符合香港實際情況，讓香港社會可以擺脫近年泛政治化和內耗不斷的困局，有助切實提高特區治理效能。