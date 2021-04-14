梁頌恆倡投廢票　陳浩天暗斥「唔好再害人」：真係唔識㗎喎

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-14 16:52

人大常委會修改香港選舉制度後，近日官場更劍指白票，稱正研究規管投白票，指組織或煽動投白票等同操縱選舉。 投不投票、投不投白票，近日民主派正在衡量利弊，支持者亦各有考慮。不過，選舉改制還未通過，已經令到兩名本土派成員出現分歧。

梁頌恆呼籲投廢票。（資料圖片）

梁頌恆倡投廢票 指低成本又讓人看到

前香港民族陣線發言人梁頌恆昨日在facebook發表有關投票的意見。梁頌恆說，如果再有選舉，他會建議投廢票，並指有兩大作用，分別是「珍惜每一次跟同路人展示大家的心還在的機會」，以及「讓世界看見香港人」，說投廢票「低成本又可以比人見到，其實無壞呀？」

▼選舉修例草案重點▼

+ 2 + 2 + 2

陳浩天：真係唔識架喎 仲叫人投咩票

不過，前香港民族黨召集人陳浩天，卻有不同看法，更不點名批評梁頌恆。他在facebook稱「走咗就算啦，拜託唔識嘅，唔好再插手香港嘅嘢，唔好再害人」，似是針對2020年12月赴美尋求政治庇護的梁頌恆，「你已經做得夠多嘢架呢幾年，真係多謝晒你」。

陳浩天表示，「真係唔識架喎，仲叫人投咩票」，令到更多人參與選舉，意指投廢票亦會推高投票率。

其實自從2016年立法會選舉，陳浩天被DQ參選資格之後，他就呼籲抵制選舉，今次亦符合他多年的取態。