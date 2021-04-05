選舉改制｜投白票vs不投票　溫和泛民：白票較積極展現港人意志

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-05 18:46

人大常委會大幅度修改本港選舉制度後，不少民主派及本土派支持者主張投白票或不投票，以示對中央和港府的不滿。政制及內地務局局長曾國衞、律政司司長鄭若驊近日先後提到，將研究現行制度是否足夠處理白票的現象，建制派立法會議員今天（5日）更指，當投白票的行為上升至有規模、有組織、無差別杯葛選舉，或機會干犯煽動罪。 投白票抑或不投票，民主派支持者近期在網上激辯。有溫和民主派區議員不具名表示，傾向支持投白票策略，因投白票在選舉被歸類為廢票，按法例票站職員須將其公開展示，例如2017年特首選舉期間便出現「粗口廢票」，「較能積極地向政權展示選舉的荒謬及港人爭取民主的意志」。另有民主派人士分析，民主派和本土派選民已非常聰明，已毋須任何人公開呼籲，也懂得選擇投白票、故意投廢票、不參與投票或投票支持當區能入閘的民主派，

2017年特首選舉，有選委在選票上寫粗口，被視為廢票。（梁鵬威、黃永俊攝）

「杯葛派」憂投白票變相推高投票率

綜合民主派中人及網民的觀點，主張投白票或廢票的人普遍認為，根據去年區議會選舉逾七成的投票率、294萬人投票，徜若來屆立法會選舉能保持七成投票率，而當中總體的近六成民主派支持者（167萬）投下白票或廢票，白票數量之多，足以彰顯市民對於選舉制度的不滿。

不過另一派意見認為，民主派支持者應「冷處理」來屆立法會選舉，不應到票站投票，令投票率大跌至3至4成，從而令選舉及當選人失去民意認受性；倘大量人湧去投白票，恐推高投票率，變相為選舉增加認受性。

改制後的立法會選舉，直選議席比例將會大削。（資料圖片）

信支持者有智慧自行判斷 循何途徑表達不滿

有溫和民主派區議員指出，根據過往選舉的經驗，票站主任會在點票站處理廢票，一旦投白票、在選票上重覆投票、在選票上寫上字句例如粗言穢語等，也會被視為廢票，而為了公正性，有關廢票會即場公開展示。不過，投白票亦有一個「缺點」，就是有關數目不會在正式選舉結果中顯示，需選後須經簡單的資料整理過程，才能知道廢票比例。相反倘杯葛投票，低投票率會馬上揭曉。

該區議員又認為，投白票較能「積極地」向政權展示選舉的荒謬，以及港人爭取民主的意志，不投票恐失去一個發聲的機會。

有民主派人士分析，傳統民主派和本土派選民已非常聰明，懂得自行選擇投白票、故意投廢票、不參與投票，甚至投票支持當區能夠入閘的民主派，毋須任何人公開呼籲，故此該人士認為，民主派內無需要討論採取甚麼策略，只需讓市民自行選擇投白票或不投票，兩種方法如同「兄弟爬山」，毋須爭拗。

一名本土派區議員批評，投白票是市民的基本權利，指中央已大幅修改香港的選舉制度，安全系數已經非常高，反問為何曾國衞和鄭若驊仍要「出口術」（李澤彤攝／資料圖片）

本土派：建制派為分餅仔互鬥更好睇

一名本土派區議員批評，投白票是市民的基本權利，指中央已大幅修改香港的選舉制度，安全系數已經非常高，反問為何曾國衞和鄭若驊仍要「出口術」，強逼市民在選舉中做啦啦隊，「如果咁怕人哋投白票，咁咪直接委任囉！」

對支持者應在下一屆選舉投甚麼票，該本土派中人直言「無所謂」，因他覺得選舉再無認受性，全由政權說了算，「已經講咗，最後一次真正官方選舉，就係前年嘅區選，非官方嘅選舉就係民主派初選，你（政府）捉晒所有初選嘅人，仲要求選民一定要投票，咁係咪玩緊選民？」又笑言十二月「有得投票先算」，且日後建制派為分餅仔互鬥的畫面，更值得期待。